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Ранее ходили слухи о том, что вместе с флагманской серией OnePlus 8 будут анонсированы и новые беспроводные наушники компании. О гарнитуре есть упоминания в системе ожидаемых устройств, и появившаяся в смартфонах обратная беспроводная зарядка на 1 Вт как бы намекает на подзарядку наушников и не более. Что-ж, сегодня появилась новая информация о данной гарнитуре, и она весьма интересна.

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По данным источника, гарнитура выполнена не в формате TWS – по-настоящему беспроводных наушников и кейса для подзарядки не будет. OnePlus по сей день не решается заходить на рынок таких девайсов. Вероятно, на то есть определённые причины.

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Новинка, вероятнее всего, получит четыре цветовых решения на выбор. Кроме стандартного черного будут доступны ярко-синие, миндальные и светло-зеленые цвета. Очевидно, представлена гарнитура будет вместе с устройствами OnePlus 8 и 8 Pro уже 14 апреля.

По неподтверждённой информации, OnePlus Bullets Z получат защиту от воды и пыли по стандарту iP55. Другими словами, гарнитура будет защищена только от брызг воды в душе или пота на тренировках. Кроме того, ожидаемое время автономной работы составит 20 часов. Как вы понимаете, положить гарнитуру в какой-либо кейс для подзарядки не получится – на этот случай предусмотрена беспроводная зарядка или зарядка с помощью кабеля.

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Опираясь на остальные наушники от OnePlus, Bullets Z должны получится весьма привлекательным устройством с приемлемой влагоустойчивостью и отличной автономностью. К сожалению, о цене и других аспектах гарнитуры пока ничего неизвестно. В любом случае, ждать осталось совсем недолго. А как Вам данная гарнитура?