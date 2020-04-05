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Новая версия мобильной ОС от Apple обещает быть очень интересной. Как мы знаем, iOS 14 должна получить множество новых функций и обновленный интерфейс. Согласно последним данным, компания активно работает над виджетами для домашнего экрана и новыми тонкими настройками обоев.

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Слухи о том, что Apple стремится к полному редизайну своей мобильной системы ходят в Сети уже более года. По некоторым данным, часть нововведений в интерфейсе должны были быть еще в iOS 13, однако в компании посчитали отложить все самое интересное на следующий, 2020 год. И сегодня, как мы видим, новостей об изменениях в пользовательском интерфейсе появляется все больше и больше.

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Ссылаясь на пост @DongleBookPro в Twitter, новая версия прошивки получит обновленный экран настройки обоев с относительно расширенным функционалом. Ранее данный пользователь уже отличался достоверными «сливами», а потому и этим скриншотам, вероятно, можно доверять.