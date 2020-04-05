iOS 14 получит поддержку экранных виджетов и тонкую настройку обоев
Новая версия мобильной ОС от Apple обещает быть очень интересной. Как мы знаем, iOS 14 должна получить множество новых функций и обновленный интерфейс. Согласно последним данным, компания активно работает над виджетами для домашнего экрана и новыми тонкими настройками обоев.
реклама
Слухи о том, что Apple стремится к полному редизайну своей мобильной системы ходят в Сети уже более года. По некоторым данным, часть нововведений в интерфейсе должны были быть еще в iOS 13, однако в компании посчитали отложить все самое интересное на следующий, 2020 год. И сегодня, как мы видим, новостей об изменениях в пользовательском интерфейсе появляется все больше и больше.
рекламаСсылаясь на пост @DongleBookPro в Twitter, новая версия прошивки получит обновленный экран настройки обоев с относительно расширенным функционалом. Ранее данный пользователь уже отличался достоверными «сливами», а потому и этим скриншотам, вероятно, можно доверять.
рекламаКроме того, известный ресурс 9to5Mac нашел упоминание функции под названием "Avacado" в коде iOS 14. По мнению источника, в данном случае подразумеваются виджеты главного экрана, более приближенные к таковым в ОС Android. Сообщается, что в iOS 14 можно будет размещать виджеты на любом из доступных рабочих столов. Возможно, именно из-за виджетов в настройках обоев появится возможность устанавливать размытие фона для лучшей читаемости.
Если Apple удастся закончить работы над виджетами до анонса прошивки, iOS 14 окажется, пожалуй, самой желанной версией ОС для фанатов компании. Напомним, пользовательский интерфейс домашнего экрана в iOS менялся крайне редко. Единственный редизайн системы был в iOS 7, представленной аж в 2013 году. Огромная часть пользователей несколько лет просит компанию доработать системные виджеты, ибо сегодняшнее их состояние выглядит крайне неудобно.
рекламаНадеемся эти и многие другие нововведения, опоминающиеся не раз в Сети, действительно появятся в обновленной версии ОС. А чего вы ждете в iOS 14? Делитесь своими догадками в комментариях.
реклама
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила