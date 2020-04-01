Китайская версия Huawei P40 обойдется на 30% дешевле глобальной
26 марта состоялся официальный выход флагманской серии Huawei P40. Были представлены две версии устройств с флагманскими спецификациями и стильным, строгим дизайном. Хотя ценник лучшей версии и перевалил за 1000 долларов на глобальном рынке, покупка в Китае, как оказалось, может сэкономить вам почти треть средств.
рекламаВ Сеть просочились возможные цены на устройства серии Huawei P40 для китайского рынка. Как оказалось, они значительно ниже глобальной стоимости устройства. Это весьма странно, ведь в случае с глобальным рынком устройства поставляются без фирменных сервисов Google из коробки, и даже самостоятельная их установка, в настоящее время, невозможна.
Согласно полученным данным, Huawei P40 с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти в Китае обойдется по цене 4 488 юаня (632 доллара или 49 990 рублей). Это значительно ниже европейской цены. Напомним, аналогичная версия смартфона за пределами Китая обойдется вам уже в 799 евро (873 доллара или 68 990 рублей).
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Базовая версия Huawei P40 Pro на 256 ГБ постоянной памяти в Китае будет доступна по цене в 6 288 юаней (855 долларов или 67 500 рублей), в то время как глобальная версия будет стоить от 999 евро (1090 долларов или 86 000 рублей).
рекламаНаконец, самая флагманская и дорогостоящая версия Huawei P40 Pro оценивается в Китае в 7 988 юаней (1125 долларов или 89 000 рублей), что также ощутимо дешевле международной версии по цене в 1399 евро (10 845 юаней, 1529 долларов или 120 900 рублей).
Как выяснилось, цены на недавно представленный флагман от Huawei значительно отличаются в зависимости от рынка. В среднем, в Китае устройства будут продаваться на 30% дешевле международных версий. Тем не менее, не стоит переживать раньше времени, ведь официальных данных о ценах на устройства в Китае пока нет.
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