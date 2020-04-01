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26 марта состоялся официальный выход флагманской серии Huawei P40. Были представлены две версии устройств с флагманскими спецификациями и стильным, строгим дизайном. Хотя ценник лучшей версии и перевалил за 1000 долларов на глобальном рынке, покупка в Китае, как оказалось, может сэкономить вам почти треть средств.

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В Сеть просочились возможные цены на устройства серии Huawei P40 для китайского рынка. Как оказалось, они значительно ниже глобальной стоимости устройства. Это весьма странно, ведь в случае с глобальным рынком устройства поставляются без фирменных сервисов Google из коробки, и даже самостоятельная их установка, в настоящее время, невозможна.

Согласно полученным данным, Huawei P40 с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти в Китае обойдется по цене 4 488 юаня (632 доллара или 49 990 рублей). Это значительно ниже европейской цены. Напомним, аналогичная версия смартфона за пределами Китая обойдется вам уже в 799 евро (873 доллара или 68 990 рублей).

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Базовая версия Huawei P40 Pro на 256 ГБ постоянной памяти в Китае будет доступна по цене в 6 288 юаней (855 долларов или 67 500 рублей), в то время как глобальная версия будет стоить от 999 евро (1090 долларов или 86 000 рублей).

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Наконец, самая флагманская и дорогостоящая версия Huawei P40 Pro оценивается в Китае в 7 988 юаней (1125 долларов или 89 000 рублей), что также ощутимо дешевле международной версии по цене в 1399 евро (10 845 юаней, 1529 долларов или 120 900 рублей).

Как выяснилось, цены на недавно представленный флагман от Huawei значительно отличаются в зависимости от рынка. В среднем, в Китае устройства будут продаваться на 30% дешевле международных версий. Тем не менее, не стоит переживать раньше времени, ведь официальных данных о ценах на устройства в Китае пока нет.