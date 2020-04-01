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Официальный выход флагманской серии OnePlus 8 запланирован на 14 апреля, однако уже на протяжении нескольких месяцев в Сети появляется все больше информации о дизайне и характеристиках ожидаемых новинок. На сей раз были опубликованы полные спецификации устройств, и они впечатляют.

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Самое очевидное – система на кристалле. Сердцем обеих версий послужит флагманский Qualcomm Snapdragon 865 с поддержкой сетей 5-го поколения. Объем оперативной и постоянной памяти пока неизвестен, однако первая может похвастаться быстрой скоростью благодаря стандарту LPDDR5.

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Дисплей в старшей версии, OnePlus 8 Pro, будет диагональю 6,67 дюйма с разрешением от HD (720p) до QuadHD (1440p). Выбрать подходящий вариант можно в настройках смартфона. Частота обновления матрицы составит до 120 герц. Вероятнее всего, работа дисплея в режиме 120 герц будет доступна только в разрешении FullHD (1080p), как это реализовано во флагманских Samsung Galaxy S20.

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Впервые для OnePlus, ожидается поддержка беспроводной зарядки, ее мощность составит до 30 Вт. Также упоминается и обратная беспроводная зарядка, но ее мощность составит всего 1 Вт, чего будет достаточно только для подзарядки TWS-гарнитуры. Напомним, ранее в Сети ходили слухи о OnePlus Bullets Z – первых беспроводных наушниках компании.

Появление беспроводной зарядки в смартфоне уже вызывает чувство эйфории у фанатов OnePlus, хотя на этом особенности новинок не заканчиваются. В OnePlus 8 и 8 Pro появится защита от воды и пыли по стандарту IP68. Такой фишкой до сих пор не могут похвастаться многие китайские флагманы.

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Смартфоны OnePlus всегда стоили дороже флагманских Xiaomi, а учитывая наличие по-настоящему флагманских фишек, цена, мягко говоря, будет кусаться.

Напомним, глобальная версия Xiaomi Mi 10 начинается от 799 евро или 69 990 рублей. Очевидно, OnePlus 8 будет стоить несколько дороже.