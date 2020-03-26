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Xiaomi на днях только анонсировали долгожданный «бюджетник» на флагманском железе, речь идет о нашумевшем Redmi K30 Pro, а уже сегодня энтузиасты смогли разогнать частоту обновления дисплея смартфона до 80 герц. Это стало возможным благодаря программному твику.

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Pro версия смартфона Redmi K30 была анонсирована официально на этой неделе. Устройство получилось весьма привлекательным, учитывая флагманское железо, безрамочный дисплей и достаточно приятную цену. Единственное, в чем были разочарованы фанаты бренда – частота обновления дисплея в Redmi K30 Pro составляет 60 герц. Отметим, в «базовой» версии, Redmi K30, частота обновления составляет 120 герц.

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Тем не менее, уже сейчас ведутся работы энтузиастов по исправлению этого недочета. Буквально сегодня стало известно о том, что дисплей Redmi K30 Pro удалось разогнать до 80 герц при помощи программного твика. Стоит отметить, что использование твика является неофициальным изменением настроек устройства, и при его активации вы лишаетесь гарантии на устройство от производителя.

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Учитывая, что практически все желающие приобрести смартфон даже в глобальной версии будут делать это через AliExpress, речи о гарантии идти не может. Это значит, что с большой вероятностью подробные инструкции по разгону частоты обновления дисплея появятся и на русскоязычных ресурсах.

Если процедура окажется весьма простой и безболезненной для устройства, смартфон станет выглядеть еще более привлекательным вариантом в сравнение с конкурентами. А как считаете Вы?