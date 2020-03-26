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Ожидается, что новая серия флагманских смартфонов OnePlus 8 будет анонсирована уже в следующем месяце. Однако оценить основные характеристики и дизайн устройств можно уже сейчас, ведь известный в Сети Стив Хеммерстоффер (Steve Hemmerstoffer), он же @OnLeaks опубликовал качественные рендеры новинок.

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Первое, что сильно бросается в глаза – отсутствие перископной селфи-камеры. Компания OnePlus решила отойти от подвижного элемента в верхнем торце, расположив сенсор фронтальной камеры в верхнем левом углу дисплея. Такое расположение положительно скажется на скорости распознавания лица. В то же время, немалая часть фанатов, уважающая смартфоны данного бренда за «идеальный» безрамочный дисплей, вероятно, будет расстроена.

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На задней стороне изменений немного, ведь блок основных камер остался таким же вертикальным. Среди визуальных изменений можно отметить лишь немного иное расположение датчиков слева от блока камер и, конечно же, новый зеленый цвет корпуса.

OnePlus 8 Pro будет работать на базе SoC Qualcomm Snapdragon 865. Ожидается поддержка быстрой беспроводной зарядки мощность до 30 Вт, что никак не уступает зарядке от провода. А также обратную беспроводную зарядку мощностью до 3 Вт для аксессуаров, полноценный стереозвук – в качестве второго динамика выступит голосовой спикер спереди, и защиту от воды и пыли по стандарту IP68.