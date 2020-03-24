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Samsung не перестает удивлять пользователей своими бюджетными новинками. Вслед за Galaxy M21 и Galaxy A41, компания представила и Galaxy A31. Смартфон получил дисплей Infinity-U, квадро-камеру и ёмкий аккумулятор на 5000 mAh.

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Бюджетник получил 6,4-дюймовый IPS-дисплей с разрешением FullHD+ и каплевидным вырезом для фронтальной камеры. В качестве SoC используется восьмиядерный чип, его название Samsung официально не сообщила. Вероятнее всего, в устройстве используется бюджетный MediaTek Helio P65.

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Не отставая от трендов 2020 года, Galaxy A31 получил прямоугольный блок основных камер. Всего сенсоров в устройстве четыре: основной на 48 Мп с апертурой f/2.0, ультраширокий на 8 Мп с апертурой f/2.2, датчик глубины на 5 Мп с апертурой f/2.4 и макро-камеру на 5 Мп с апертурой f/2.4. Фронтальная камера в устройстве на 20 Мп с апертурой f/2.2.

Смартфон будет доступен в двух конфигурациях: на 4/64 ГБ и 6/128 ГБ оперативной и постоянной памяти соответственно. Предусмотрен и слот расширения памяти формата Micro SD, поддерживаемый объем – до 512 ГБ. Ёмкость аккумулятора составила 5000 mAh. Поддерживается быстрая зарядка – в комплекте идет адаптер на 15 Вт.

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Кроме того, новинка обладает сканером отпечатков пальцев и модулем NFC для бесконтактной оплаты. Из коробки устройство работает под управлением фирменной оболочки OneUI 2.0 на базе Android 10.

Samsung Galaxy A31 будет доступен в четырех цветах: черном, белом, синем и красном соответственно. Официальная стоимость и дата начала продаж пока неизвестны.