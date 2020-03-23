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В марте прошлого года Apple прекратила работу над станцией беспроводной зарядки AirPower. По официальным данным, продукт «не может соответствовать высоким стандартам качества» компании. Согласно новым данным, компания все-таки ведет работы над AirPower, а именно над ее компонентами для отвода тепла.

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Ранее сообщалось, что выход AirPower не состоялся из-за проблем с перегревом

По словам Джона Проссера (Jon Prosser), Apple активно работает над, казалось бы, забытой станцией беспроводной зарядки AirPower. В настоящее время устройство находится на этапе прототипирования – инженеры пытаются изменить систему катушек, рассеивающих тепло во время работы станции.

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По всей видимости, перегрев был основной причиной заморозки проекта в марте прошлого года. Компании пришлось использовать от 21 до 24 катушек питания разных размеров для приемлемой зарядки гаджетов. В то же время, данные катушки находятся очень близко друг к другу и взаимно перегреваются. Похоже, компании удалось как-то победить данную проблему, раз работы над AirPower были возобновлены.

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Отметим, впервые устройство было представлено аж весной 2017 года, вместе с iPhone X. По слухам, Apple планировала представить обновленную беспроводную зарядку на мартовской презентации 2020. Однако мероприятие было отменено из-за вспышки коронавируса.