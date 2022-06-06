Разработчики объявили о откате "бомбы" сложности

Пока все геймеры ждут окончание эры майнинга на алгоритме Ethereum что бы осуществить давнюю мечту о покупке видеокарты за копейки, команда эфира продолжают работу над стабильностью сети. 4 июня состоялась очередная конференция, на котором разработчики снова обсуждали переход на PoS и бомбу сложности.

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По их информации, всё происходит не так гладко как они рассчитывали, поэтому было принято решение о новом EIP-5133, который отложит бомбу на 500 тысяч блоков, что является серединой августа 2022 года. Но есть вероятность, что её отложат на более длительное время.

Напомним, 22 мая произошло срабатывание алгоритма, который начал увеличение времени добычи блока с 13.5 до 14.3 секунд, что привело к незначительному уменьшению доходности майнинга. По примерным подсчётам, следующее увеличение времени добычи блока произойдёт через 100 тысяч блоков или 14 дней и будет составлять 15.6 секунд, и доходность майнеров сократиться примерно на 2-3%. Ниже представлено изображение, где видно как сработала данная бомба.

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Исходя из информации на данный момент, становиться понятно, что переход на PoS не состоится как минимум до ноября-декабря 2022 года, а возможно случиться только во 2-3 квартале 2023 года.