Гигант среди социальных сетей Facebook впервые за свою 18-летнюю историю столкнулся с сокращением количества активных пользователей в день

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Facebook Meta Network сообщает о том, что за 3 месяца количество ежедневных пользователя сократилось до 1,929 млрд. человек, а за предыдущий квартал - до 1,930 млрд. человек. Фирма предупредила также о снижении доходов в связи с конкуренцией со стороны других сервисов, таких как Tiktok и YouTube а также о снижении расходов рекламодателей. Падение цены на акции Meta принесло убытки в размере 200 миллиардов долларов. Также резко снизились акции других соцсетей, в том числе Twitter, Instagram и Pinterest.

Генеральный директор Maрк Цукерберг заявил, что рост продаж пропал в связи с тем, что публика, особенно юные пользователи, оказалась у конкурентов. Meta, владеющая второй крупнейшей в мире цифровой платформой, по сравнению с Google, заявила о том, что она пострадала в связи с изменениями в конфиденциальности операционной системы Apple.

Финансовый директор Meta Дэйв Венера считает, что эти изменения упростили таргетирование и измерения рекламы бренда в Facebook, Instagram и могло привести к убыткам, в размере около 10 млрд долларов в этот год. Общий объем дохода Meta, в основном ориентированный на рекламу, вырос в течение этого периода до 33,67 млрд. долларов, почти превысив прогнозы рынка. Также прогнозируется выручка в размере 27-29 млрд долларов в следующем квартале, что меньше прогнозов аналитиков.



Хотя компания инвестирует собственные деньги в видео для конкурирования с TikTok, который принадлежит китайскому технологическому гиганту BiteDance, но на этих акциях зарабатывает меньше, чем на традиционных роликах в Facebook или Instagram.

Цукерберг уверен, что инвестирование в видео- и виртуальные реалии окупятся также как предыдущие ставки на рекламу мобильных приложений и историй Instagram. Он также отмечал, что в предыдущих изменениях стратегии фирме не пришлось бороться с крупными конкурентами. «Команда работает довольно хорошо и продукт очень быстро растет», - отметил он.

Facebook всегда была платформой роста. За каждый квартал своего существования глобальные цифры доходов были одинаковы. Впрочем, в последние годы рост европейских и американских стран прекратился. Это обусловлено ростом количества пользователей в других странах мира.

Facebook просто не столь популярен у молодёжи, как ранее. По их мнению, ТикТок оказывает ущерб для бизнеса. Но есть еще и иные причины для беспокойства инвесторов о Mete.

Мета изменила название, так как хотела сфокусироваться на создании мета вселенной. Но она еще слишком далека от этого, в настоящее время это просто недостижимое желание. Вместо этого, он вкладывает миллионы долларов пытаясь создать ее - а это все потому, что Марка Цукерберга считает что на это есть спрос - большой риск.

Может быть ответом на данные проблемы Меты станет покупка ТикТок? Ну, американские регулирующие ведомства никогда не допустят этого в связи с антимонопольными законами.

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Многие из Силиконовой долины считают, что Facebook - это ядовитый бренд. Это, конечно, не круто работать, как десять лет тому назад. Это мешает привлечь таланты.

В будущем у Meta будут серьёзные проблемы, если ее политика не изменится.