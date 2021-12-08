Ежемесячная раздача наборов ассетов в Unreal Marketplace.

Доброго времени суток, 5 декабря, Epic Games обновила список бесплатных ежемесячных ассетов для игрового движка Unreal Engine. Данная раздача будет доступна до 4 января 2022 года включительно. Ниже я предоставлю список ассетов с их описанием и ссылками на скачивание в названии каждого из наборов.

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1) Gridley - электронная таблица для многоязычного контента, специально разработанная для игр и цифровых продуктов. Объединяя команды разработчиков, дизайнеров и локализаторов и их инструменты, Gridley служит единым источником истины для более быстрого обновления контента. Благодаря гибкому моделированию контента, детальному доступу и контролю версий значительно улучшается совместная работа и упрощается управление контентом и локализация для ваших игр или приложений.

2) HapticsDirect for Unreal - Это официальный прямой плагин Unreal Haptics от 3D Systems.

Этот плагин позволяет вам добавить ощущение прикосновения к вашему виртуальному миру за счет интеграции 3D-гаптики в нереальный. С помощью передовых в отрасли 3D-систем гаптики и виртуальной реальности пользователи могут полностью погрузиться в обучающее моделирование, наномеханические манипуляции или дистанционное управление роботом.

Разработка стиля перетаскивания в сочетании с чертежами для haptics и Unreal позволяет пользователю создавать мощный, захватывающий и высокоинтерактивный контент. Этот плагин также полностью поддерживает тактильную интеграцию в движок Unreal Physics и оптимизирован для поддержки виртуальной реальности.

3) Modular Military Operation Urban Training Environment - Arabian Pack - Коллекция высококачественных 3D-моделей позволяет пользователям создавать свои собственные виртуальные учебные среды для военных операций (MOUT) с помощью нескольких щелчков мыши. Этот набор содержит расширение аравийской области.

Пакет включает в себя:

Модульные средства для создания зданий в арабском стиле

Готовые настраиваемые чертежи зданий

Активы для установки зон одежды, в том числе; Рыночные прилавки, горшки, растения и многое другое

Настраиваемые облицовочные материалы на основе веществ

Слоистые материалы для балконных активов

Технические Детали

Особенности:

Настраиваемые чертежи зданий

Выбор реквизита

Количество уникальных сеток: 104

Столкновение: Да - автоматически генерируется

Количество вершин: Реквизит варьируется от 2 до 13000

LODs: Нет

Количество материалов и экземпляров материалов: 39

Количество текстур: 152

Разрешение текстур: 2048x2048 (для большинства текстур)













4) Modular Military Operation Urban Training Environment - Civilian Pack - Коллекция высококачественных 3D-моделей позволяет пользователям создавать свои собственные виртуальные учебные среды для военных операций (MOUT) с помощью нескольких щелчков мыши. Этот комплект содержит расширение гражданской зоны.

Пакет включает в себя:

Модульные активы для создания жилых зданий

Готовые настраиваемые чертежи для жилых зданий

Активы для обустройства жилых районов, в том числе; Ограждения, Игровые площадки и многое другое

Чертежи взаимодействующих дверей и телефонных столбов

Технические Детали

Особенности:

Быстровозводимые, настраиваемые здания

Выбор реквизита

Выбор функциональных чертежей

Количество уникальных сеток: 148

Столкновение: Да - автоматически генерируется

Количество вершин: Реквизит варьируется от 18 до 100000

LODs: Нет

Количество материалов и экземпляров материалов: 76

Количество текстур: 214

Разрешение текстур: 2048x2048 (для большинства текстур) 4096x4096 (для некоторых текстур)







