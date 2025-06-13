Бензин из воздуха: начало новой эпохи для автомобилей

Автомат Aircela на крыше в Манхэттене. ЭНДРЮ ЛЕВАЙН

Хотя электромобили становятся всё популярнее, более 95% автомобилей в мире по-прежнему ездят на бензине или дизеле. Стартап из Нью-Йорка Aircela решил предложить компромисс для тех, кто не готов расстаться с привычными авто, но хочет заботиться об экологии.

В конце мая Aircela презентовала свою технологию производства углеродно-нейтрального топлива прямо на крыше офиса в Манхэттене. Аппарат размером с холодильник улавливает CO₂ из воздуха и превращает его в бензин с помощью энергии из возобновляемых источников.

Эрик Дальгрен демонстрирует газогенераторную машину Aircela. Эндрю Левин/Aircela



Полученное топливо подходит для обычных двигателей — никаких доработок не требуется. Это удобно для удалённых районов и предприятий без развитой инфраструктуры. По словам сооснователя Эрика Далгрена, их бензин — не конкурент электрокарам, а дополнение, позволяющее снизить выбросы без замены всего автопарка.

Каждый аппарат производит примерно 4 литра топлива в сутки и удаляет 10 кг CO₂ из атмосферы на каждый литр. Aircela уже ведёт переговоры с автопроизводителями и планирует выпустить до 100 машин для первых клиентов в ближайшие два года.

Интерьер машины Aircela. Эндрю Левин/Aircela



Компания делает ставку на прозрачность: тестирует аппараты в реальных условиях и отправляет топливо на независимую экспертизу. В долгосрочной перспективе Aircela планирует производить миллионы установок и доказать, что само топливо может стать частью решения климатической проблемы.