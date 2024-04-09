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BulgarNews
Джеймс Даймон: ИИ может оказать такое же влияние, как печатный станок, электричество и интернет
Гендир JPMorgan Chase написал, что искусственный интеллект (ИИ) может стать одним из самых значительных достижений человечества.

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Генеральный директор JPMorgan Chase Джеймс «Джейми» Даймон опубликовал в понедельник свое ежегодное письмо акционерам, в котором он обсудил влияние искусственного интеллекта (ИИ) на деятельность крупнейшего кредитора в США и экономику в целом. Даймон, миллиардер, возглавляющий JPMorgan Chase с 2006 года, упомянул ИИ в качестве первого пункта в части своего письма акционерам, посвященной конкретным проблемам, с которыми сталкивается компания. Он сказал, что искусственный интеллект окажет преобразующее влияние на большую часть бизнеса и общества, даже несмотря на то, что весь потенциал технологии еще не реализован.

«Хотя мы не знаем полного эффекта или точной скорости, с которой ИИ изменит наш бизнес, или как он повлияет на общество в целом, мы полностью убеждены, что последствия будут экстраординарными и, возможно, трансформационными, как некоторые из основных технологических изобретений последних нескольких сотен лет: подумайте о печатном станке, паровом двигателе, электричестве, вычислительной технике и Интернете, среди прочего», — написал Даймон.

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Даймон отметил, что JPMorgan Chase начал использовать ИИ десять лет назад, и за время, прошедшее с тех пор, как он впервые упомянул об этом в своем письме акционерам в 2017 году, компания «существенно расширила нашу организацию ИИ» и «теперь включает в себя более 2000 экспертов по искусственному интеллекту/машинному обучению (ML) и специалистов по обработке и анализу данных».

Генеральный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон заявил, что искусственный интеллект может стать таким же преобразующим фактором для человечества, как печатный станок, электричество и интернет. (Крис Рэтклифф/Bloomberg via / Getty Images)

«Мы активно используем предиктивный ИИ и машинное обучение в течение многих лет, и теперь у нас есть более 400 вариантов использования в производстве в таких областях, как маркетинг, мошенничество и риски, и они все больше повышают реальную ценность для нашего бизнеса и функций», — пояснил он.

«Мы также изучаем потенциал, который генеративный ИИ (GenAI) может раскрыть в целом ряде областей, в первую очередь в разработке программного обеспечения, обслуживании клиентов и операциях, а также в общей производительности сотрудников», — пояснил Даймон. «Мы предполагаем, что в будущем GenAI поможет нам переосмыслить все бизнес-процессы. Мы продолжим экспериментировать с этими возможностями искусственного интеллекта и машинного обучения и внедрять решения безопасным и ответственным способом».

JPMorgan Chase использует искусственный интеллект и машинное обучение в течение десяти лет, пишет Даймон. (Майкл М. Сантьяго/Getty Images / Getty Images)

Даймон продолжил обсуждать финансовые последствия инвестиций в ИИ, а также его использование сотрудниками JPMorgan Chase и создание или ликвидацию рабочих мест.

«В то время как мы инвестируем больше денег в наши возможности ИИ, многие из этих проектов окупаются», — написал он. «Мы ожидаем, что со временем использование нами искусственного интеллекта может улучшить практически любую работу, а также повлиять на состав нашей рабочей силы. Это может привести к сокращению определенных категорий должностей или ролей, но также может привести к созданию других. Как и в прошлом, мы будем активно переобучать и перераспределять наши таланты, чтобы убедиться, что мы заботимся о наших сотрудниках, если они затронуты этой тенденцией».

Даймон сказал, что JPMorgan Chase использует искусственный интеллект для анализа данных, а также для предотвращения мошенничества и других рисков безопасности. (Тин Шэнь/Bloomberg через Getty Images / Getty Images)

Статус JPMorgan Chase как крупнейшего банка США со значительным глобальным присутствием дает ему доступ к огромным массивам данных, которые, по словам Даймона, могут быть использованы для обеспечения лучшего финансового понимания и управления рисками.

«Являясь мировым лидером в области бизнеса и регионов, мы располагаем большими объемами чрезвычайно богатых данных, которые вместе с искусственным интеллектом могут способствовать получению более качественной аналитической информации и помочь нам улучшить управление рисками и обслуживание наших клиентов», — пояснил он.

Даймон сказал, что компания работает над тем, чтобы «активно оставаться впереди рисков, связанных с искусственным интеллектом, особенно по мере развития нормативно-правовой базы», и что ИИ является частью набора инструментов JPMorgan Chase, чтобы остановить «злоумышленников, использующих ИИ, чтобы попытаться проникнуть в системы компаний, чтобы украсть деньги и интеллектуальную собственность или просто вызвать сбои и ущерб».

#искуственный интеллект #jpmorgan #человечество
Источник: foxbusiness.com
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