Этот шаг может указывать на то, что рынки NFT и игр готовы снова сделать большие успехи.





По мере того, как криптовалютные рынки набирают обороты, секторы невзаимозаменяемых токенов (NFT) и игр переживают новый ажиотаж. Saga (SAGA) и Tensor (TNSR), два токена в секторе NFT и игр, готовятся к листингу на крупных криптобиржах.

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Binance, ведущая мировая криптобиржа, объявила о продвижении листинга Saga (SAGA). Первоначально назначенная на 9 апреля 2024 года в 14:00 UTC, SAGA дебютирует на платформе на 6 часов раньше, в 08:00 UTC. Это изменение последовало за впечатляющими показателями SAGA на Binance Launchpool. Saga позиционирует себя как «L1 для запуска L1», позволяя разработчикам легко создавать выделенные, совместимые цепочки, называемые «Chainlets». Такой акцент на масштабируемости делает Saga особенно привлекательной для игрового сектора, поскольку она позволяет оптимизировать разработку блокчейна для конкретных игр.

SAGA, нативный токен проекта, играет несколько ролей, включая платежи Chainlet, стейкинг и управление. Менее чем за два года, более 350 проектов начали работать на его протоколе, 80% из которых находятся в игровом пространстве. Кроме того, проект наладил стратегические партнерские отношения с такими крупными игроками, как Polygon, Avalanche, MarbleX, Com2uS и Celestia. С другой стороны, TNSR, нативный токен Tensor, будет размещен на OKX для спотовой торговли. Депозиты откроются 8 апреля 2024 года в 04:00 UTC, а спотовая торговля TNSR/USDT — в 15:15 UTC.

Tensor — это торговая площадка NFT на блокчейне Solana, предлагающая торговые функции, данные в реальном времени и автоматизированные пулы маркет-мейкинга для NFT. Платформа стимулирует пользователей и может похвастаться высокой ликвидностью с доступом к более чем 30 000 коллекций NFT. Посевной раунд Tensor в размере 3 миллионов долларов в 2023 году, поддержанный Alliance DAO, Solana Ventures и другими известными инвесторами, сигнализировал о ранней уверенности в проекте. К январю 2024 года годовой объем торгов маркетплейса уже превысил 140 миллионов долларов.

Возрождение NFT и игровых проектов в этом году основано на растущем оптимизме в отношении секторов. В исследовании S&P Global Market Intelligence отмечается, что NFT вскоре могут открыть доступ к межигровой торговле предметами и бесшовной интеграции метавселенной.

«В долгосрочной перспективе одна или несколько игр, скорее всего, найдут правильный игровой процесс, соответствующий новой модели владения предметами, которую передают NFT», — пишут исследователи из S&P Global Market Intelligence.

Сравнение дохода от покупок NFT и других внутриигровых покупок. Источник: S&P Global Market Intelligence

Эта новая модель собственности обладает огромным потенциалом. S&P Global Market Intelligence прогнозирует, что к 2026 году доля NFT на общем рынке внутриигровых покупок может вырасти до 8% по сравнению с 3% в 2022 году. Известные венчурные фонды (VC), такие как a16z и Hivemind Capital Partners, инвестировали миллионы в игровые предприятия NFT и Web3, подчеркивая свою веру в будущее этих секторов.