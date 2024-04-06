С помощью инноваций и государственной инфраструктуры в ближайшие три года страна внесет огромный вклад в такие сферы, как кредитная система, логистика и электронная коммерция.

Доктор Прамод Верма, бывший главный архитектор Aadhaar, отметил, что Индия переживает стратегический сдвиг в создании цифровых инфраструктур с новым масштабом и скоростью, и указал, что страна внесет огромный вклад в такие области, как кредитная система, логистика и электронная коммерция в ближайшие три года. Выступая недавно на международной конференции по цифровизации, он сказал, что цифровые общественные блага и цифровые общественные инфраструктуры (DPI) стимулируют инновации и творчество в стране.



Он выразил возможность ускорения роста за счет использования открытых стандартов и данных, а также искусственного интеллекта (ИИ), чтобы помочь новаторам и стартапам внедрять рыночные инновации. Д-р Верма отметил, что Индия показала миру, как этого можно достичь, в то время как многие страны переосмысливают перспективы устойчивого экономического развития. Благодаря стремительной цифровой революции в Индии, UPI Pin не только сумел объединить всю страну, но и теперь доступен примерно в 10 странах мира, сказал доктор Верма, как сообщает Trinity Mirror, партнер TV BRICS. Он добавил, что ИМД должна прививать студентам и молодежи дух инноваций и предпринимательства, чтобы поощрять новаторов с хорошими техническими навыками.