Арабские министры призвали к "всеобъемлющему и немедленному прекращению огня" и "открытию всех КПП между Израилем и сектором Газа"

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в четверг, что крупное наземное наступление Израиля на Рафах юга Газы было бы "ошибкой" и не было бы необходимым для победы над ХАМАСом, подчеркнув дальнейшее ухудшение отношений между США и Израилем. Блинкен, находящийся в своей шестой срочной миссии на Ближнем Востоке с начала войны, выступил после встречи с высокопоставленными арабскими дипломатами в Каире для обсуждения усилий по прекращению огня и идей для постконфликтного будущего Газы. Он сказал, что срочно необходимо "немедленное, устойчивое прекращение огня" с освобождением израильских заложников, удерживаемых ХАМАСом, и что пробелы в непрямых переговорах, на посредничество которых США, Египет и Катар потратили несколько недель, сокращаются.

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Арабские министры вместе с палестинским официальным лицом в Каире проинформировали Блинкена о своем видении текущей ситуации в Газе и необходимости прекращения огня с последующим политическим урегулированием путем реализации решения о двух государствах, говорится в заявлении министерства иностранных дел Египта. На переговорах в Каире Блинкен встретился с министрами иностранных дел Египта, Иордании, Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ, а также высокопоставленным должностным лицом Организации освобождения Палестины, международно признанной организации, представляющей палестинский народ.

В совместном заявлении по итогам встречи, состоявшейся ранее в тот же день, арабские министры призвали к «всеобъемлющему и немедленному прекращению огня» и «открытию всех переходов между Израилем и сектором Газа». Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан принял участие в серии консультативных министерских встреч по развивающейся ситуации на палестинских территориях, сообщает Саудовское агентство печати.

Перед визитом в Израиль в пятницу Блинкен сказал, что договорился с министрами о том, что в ближайшие дни соберутся эксперты, «чтобы определить срочные, практические и конкретные шаги, которые могут и должны быть предприняты для увеличения потока помощи». «Израиль должен сделать больше» в области гуманитарной помощи, добавил Блинкен.

Блинкен встретится с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и его военным кабинетом в пятницу. Растущие разногласия между Нетаньяху и президентом Джо Байденом по поводу ведения войны, вероятно, затмят переговоры, особенно из-за решимости Нетаньяху начать наземное наступление на Рафах, где более миллиона палестинцев искали убежища от разрушительных израильских наземных и воздушных ударов на севере. Нетаньяху заявил, что без вторжения в Рафах Израиль не сможет достичь своей цели по уничтожению ХАМАСа после его смертоносной атаки 7 октября и захвата заложников, которые спровоцировали бомбардировки и наступление Израиля в Газе.

«Крупная военная операция в Рафиахе была бы ошибкой, которую мы не поддерживаем. И также нет необходимости иметь дело с ХАМАСом, что необходимо", - сказал Блинкен на пресс-конференции в Каире.

Крупное наступление будет означать еще больше жертв среди мирного населения и усугубит гуманитарный кризис в Газе, сказал он, добавив, что его переговоры по Рафаху в Израиле в пятницу и на следующей неделе в Вашингтоне будут направлены на обмен альтернативными действиями. Кроме того, представители ООН усилили предупреждения о том, что голод на севере Газы «неизбежен». На предыдущей встрече с Блинкеном президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси подчеркнул необходимость немедленного прекращения огня и предостерег от “опасных последствий” любого израильского наступления в Рафахе, говорится в заявлении, опубликованном пресс-секретарем Ас-Сиси.

Обе стороны подтвердили свое неприятие насильственного перемещения жителей Газы и согласились с важностью принятия всех необходимых мер для обеспечения прибытия гуманитарной помощи в сектор Газа, говорится в заявлении. Блинкен заявил, что «разрывы сокращаются» в переговорах о прекращении огня. Днем ранее, во время первой остановки своего турне в Джидде, Саудовская Аравия, Блинкен сообщил саудовскому телеканалу «Аль-Хадат», что посредники работали с Израилем, чтобы выложить на стол «сильное предложение». По его словам, ХАМАС отверг это предложение, но вернулся с другими требованиями, над которыми работают посредники.

Канцелярия Нетаньяху заявила в четверг, что глава агентства Моссад вернется в Катар в пятницу, чтобы встретиться с главой ЦРУ и другими ключевыми посредниками в переговорах. В четверг канцелярия заявила, что премьер-министр Катара и глава разведки Египта также присоединятся к переговорам. США добиваются скорейшего голосования по недавно пересмотренной и более жесткой резолюции ООН, требующей «немедленного и устойчивого прекращения огня» для защиты гражданского населения и обеспечения доставки гуманитарной помощи. Заместитель постпреда США в ООН Роберт Вуд выразил надежду, что голосование может состояться до конца недели.