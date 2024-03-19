Христианская Армения и преимущественно мусульманский Азербайджан впервые вступили в войну из-за сепаратистского региона Нагорного Карабаха в 1988 году — в прошлом году Азербайджан вернул себе контроль над Карабахом, что привело к массовому исходу этнических армян.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев (справа) и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступают с заявлениями для прессы по итогам переговоров в Баку 17 марта 2024 года.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в воскресенье, что его страна «ближе, чем когда-либо» к мирному соглашению с Арменией, спустя полгода после того, как Азербайджан отвоевал свой Карабахский регион у своего этнического армянского большинства, что вызвало массовый исход этнических армян.

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"Сегодня мы находимся в активной фазе мирных переговоров с Арменией", - сказал Алиев в своем выступлении после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Баку, согласно стенограмме, опубликованной на сайте азербайджанского лидера.

«Сейчас мы ближе к миру, чем когда-либо прежде».

Столтенберг сказал, что приветствует движение к миру между двумя странами.

«Я ценю то, что вы говорите о том, что вы ближе к мирному соглашению, чем когда-либо прежде», — сказал Столтенберг, согласно стенограмме, опубликованной на сайте НАТО.

«И я могу только призвать вас воспользоваться этой возможностью, чтобы достичь прочного мирного соглашения с Арменией».

В декабре соседи по Южному Кавказу выступили с совместным заявлением, в котором заявили, что хотят достичь мирного соглашения, и с тех пор провели множество переговоров, включая двухдневные переговоры в Берлине в феврале. В пресс-службе премьер-министра Армении Никола Пашиняна не сразу ответили на просьбу Reuters прокомментировать заявление Алиева. Христианская Армения и преимущественно мусульманский Азербайджан впервые вступили в войну за сепаратистский регион Нагорный Карабах в 1988 году. После десятилетий вражды Азербайджан в сентябре вернул себе Карабах, который с 1990-х годов контролировался этническим армянским большинством, несмотря на то, что он был международно признан частью Азербайджана.

Наступление побудило большинство из 120 000 этнических армян региона бежать в соседнюю Армению. Армения назвала наступление этнической чисткой. Азербайджан опроверг это и заявил, что те, кто бежал, могли остаться и интегрироваться в состав Азербайджана. Ключевыми элементами обеспечения договора являются демаркация границ и создание региональных транспортных коридоров через территорию друг друга. Армения также подняла вопрос об определении контроля над этническими анклавами по обе стороны границы.