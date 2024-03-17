Проект фонда восстановления в Южной Америке заключается в восстановлении лесов на земле по одному саженцу за раз

В Атлантическом лесу Южной Америки многие считают, что жизнь зависит от матери: высшего матриарха, который обеспечивает всех. Это верно для его растений и животных, и даже для деревьев, которые возвышаются над ним, тянутся к солнцу и дают тень для жизни, обитающей в их подлеске.

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По оценкам, сегодня в Атлантическом лесу произрастает 5000 видов деревьев. Две трети этих видов находятся под угрозой исчезновения после столетий эксплуататорской и добывающей практики. Восстановление тропических лесов — потенциальной зоны восстановления в 100 миллионов акров в одной только Бразилии — лежит в основе поддерживаемых Apple проектов в регионе, в том числе в непосредственной близости от прибрежного города Транкозу в штате Баия, Бразилия, где одна компания выращивает саженцы материнских деревьев, самых выносливых деревьев из нескольких видов, переживших уничтожение тропического леса.

«Мы начали с лучшего генетического материала, собранного в огромном природном заповеднике тропических лесов Атлантического океана», — объясняет Бруно Мариани, основатель и генеральный директор компании Symbiosis, занимающейся управлением лесами и инвестициями. «Это привлекло бы много фауны и насекомых».

Генеральный директор Бруно Мариани основал Symbiosis в 2008 году, чтобы бороться с последствиями изменения климата, которые он видел своими глазами в Бразилии и за рубежом.

Основанная в 2008 году, компания Symbiosis с 2010 года занимается сбором, хранением и посадкой семян материнских деревьев различных бразильских аборигенных видов.

«Материнское дерево олицетворяет природу, которая дает нам всю энергию и основу для восстановления, поэтому материнское дерево дает нам все», — говорит Микаэль Мелло, менеджер питомника растений Symbiosis.

Symbiosis — одна из трёх инвестиций, которые являются частью фонда Apple Restore Fund, созданного в 2021 году с целью масштабирования природных решений для борьбы с изменением климата. В партнерстве с Goldman Sachs и Conservation International Фонд восстановления инвестировал в три проекта по удалению углерода в Бразилии и Парагвае с целью предоставления преимуществ, выходящих далеко за рамки углерода — от укрепления местных средств к существованию до увеличения биоразнообразия.

Слева направо: Фабиан Соуза М. Дельмира руководит питомником растений и следит за хранением семян в Symbiosis. Она описывает важность использования семян материнских деревьев для получения саженцев. В банке семян Symbiosis полки с канистрами содержат сотни тысяч высококачественных семян с самых выносливых деревьев на земле компании в Атлантическом лесу.

С момента своей первой посадки, которая состояла из 160 различных видов, разбросанных по территории, которая будет постоянно защищена от лесозаготовок, Symbiosis расширил восстановление местных деревьев, находящихся под угрозой исчезновения. В своих усилиях по сокращению утраты биоразнообразия Symbiosis взяла на себя обязательство сохранить 40 процентов своих земель под естественными многовидовыми лесами, в то время как остальные земли поставляют ценные тропические лиственные породы из ответственно управляемых источников. Освоив 800 гектаров биоразнообразных лесных угодий в течение десяти лет, компания планирует посадить более 1 миллиона саженцев на 1 000 гектарах только в 2024 году.

«Деревья работают в группах, как сеть, — говорит Мариани. «Они социальные существа и хотят помогать друг другу. У разных видов корни уходят на разную глубину почвы, поэтому они не конкурируют — они сотрудничают».

Атлантический лес расположен вдоль восточного побережья Южной Америки, начинаясь на северо-востоке Бразилии и простираясь дальше вглубь страны, спускаясь к юго-восточному Парагваю и северной Аргентине. Он имеет ширину всего 40 миль в самой северной точке и простирается примерно на 200 миль вглубь суши от южного побережья Атлантического океана. После более чем 500 лет обезлесения тропические леса были истощены на 80 процентов, а земля обрабатывается как сельскохозяйственные угодья для выращивания кофе, какао, сахарного тростника и других культур; и используются в качестве пастбищ для скота.

Большая часть тропических лесов была истощена ценными лиственными породами, в том числе бразильским деревом и бразильским палисандром, используемым в мебели, строительстве и даже в музыкальных инструментах, таких как гитары. Сегодня аналогичная деятельность ведется и в Амазонии.