На встрече в Тегеране в пятницу министр энергетики Ирана Али-Акбар Мехрабиан и его азербайджанский коллега Парвиз Шахбазов взвесили планы по расширению сотрудничества, особенно в части завершения двух совместных проектов, а именно плотин Гыз-Галасы и Хода Афарин. По словам Меграбяна, плотина Гыз-Галасы будет торжественно открыта в ближайшее время на церемонии, в которой примут участие президенты Ирана и Азербайджана. Министры энергетики двух стран также провели переговоры о соединении энергосистемы Ирана с энергосистемой России через Азербайджанскую Республику. Ожидается, что плотина Кыз-Галасы, мощностью 62 миллиона кубометров, будет снабжать водой ирригационные и дренажные сети округа Хода Афарин в северо-западной провинции Ирана Восточный Азербайджан.

Гидроэлектростанция на плотине рассчитана на выработку 270 МВт·ч электроэнергии в год. Кроме того, была подчеркнута важность ускорения выполнения задач, связанных с гидроэлектростанциями, и подчеркнуто, что завершение процесса строительства будет иметь важное значение для обеих стран. В ходе обсуждений стороны также обменялись мнениями по другим вопросам энергетической повестки дня двух стран. Министр энергетики Азербайджанской Республики прибыл в Тегеран в четверг, 14 марта, во главе делегации. Министр энергетики Ирана Али-Акбар Меграбян (справа) и его азербайджанский коллега Парвиз Шахбазов встретились в пятницу в Тегеране.