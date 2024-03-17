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BulgarNews
Евросоюз готовит пакет помощи Египту в размере 7,4 млрд евро для поддержки экономики
Министр финансов Египта Мохамед Мааит объявил, что Египет стремится получить в общей сложности 20 миллиардов долларов поддержки от различных международных организаций.

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Европейский союз (ЕС) завершает работу над пакетом помощи Египту в размере 7,4 млрд евро, направленным на укрепление финансов страны на фоне региональной нестабильности, сообщила в среду газета Financial Times. Газета выразила обеспокоенность по поводу продолжающихся конфликтов в Газе и Судане, которые могут ухудшить экономическую ситуацию в Египте и усилить иммиграционное давление на Европу.

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Ожидается, что председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отправится в Каир в следующее воскресенье вместе с премьер-министрами Греции, Италии и Бельгии, чтобы завершить работу над соглашением. Сообщается, что пакет включает ряд грантов и кредитов, которые будут предоставлены в течение следующих трех с половиной лет, до конца 2027 года. Новость появилась после того, как министр финансов Египта Мохамед Мааит объявил на прошлой неделе, что Египет стремится получить в общей сложности 20 миллиардов долларов поддержки от различных международных организаций в течение предстоящего периода. 

Этому предшествовало недавнее подписание сделки по Рас-эль-Хекме на сумму 35 миллиардов долларов и продолжающиеся переговоры о кредите Международного валютного фонда. Мааит, выступая на пресс-конференции, подчеркнул положительную динамику государственного бюджета Египта за последние восемь месяцев. Он указал на значительное увеличение первичного профицита, превысив 193 млрд египетских фунтов по сравнению с 41 млрд египетских фунтов в предыдущем году. Кроме того, налоговые поступления за этот период, как сообщается, выросли на 38,3 млрд египетских фунтов. Признавая рост общего дефицита бюджета до 6,7% за последние восемь месяцев, Мааит подчеркнул увеличение собираемости доходов.

В настоящее время правительство ожидает первого транша кредита МВФ, дата заседания Совета исполнительных директоров еще не утверждена.

#экономика #евросоюз #египет #минфин
Источник: dailynewsegypt.com
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