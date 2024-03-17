Силы сосредоточены на инвестициях в индустриальные парки

Посол России в Эфиопии Евгений Терехин отметил, что дипломатическое учреждение активно работает над тем, чтобы российские инвесторы могли вкладывать средства в индустриальные парки и зоны свободной торговли, управляемые Корпорацией развития индустриальных парков (МПРК). Об этом Терехин заявил в ходе встречи с генеральным директором МПРК Аклилу Тадессе, посвященной путям укрепления инвестиционного сотрудничества между двумя странами.

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Он отметил, что дипломатический аппарат призвал московские компании использовать возможности Аддис-Абебы и инвестировать в индустриальные парки, а также сообщил, что делегация деловых кругов его страны в ближайшее время посетит африканскую страну в рамках прединвестиционного взаимодействия. Об этом сообщает партнер TV BRICS – компания Prensa Latina. Со своей стороны, Тадессе подчеркнул необходимость расширения инвестиций между Эфиопией и Россией и охарактеризовал давние двусторонние отношения как благодатную почву для этого.

Российский дипломат также посетил индустриальный парк «Хавасса» и высоко оценил развитие инфраструктуры, которую он назвал лучшим местом для иностранных инвестиций.