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BulgarNews
ХАМАС критикует «одностороннее» назначение премьер-министра Палестинской автономии Аббасом
Организация ХАМАС заявила, что решение было принято без консультаций – ФАТХ ответил на критику ХАМАСа, обвинив его в том, что случилось с Газой

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Палестинский курсант полиции ХАМАС стреляет из оружия, демонстрируя свои навыки во время церемонии вручения дипломов из Полицейской академии на фоне опасений по поводу распространения коронавируса COVID-19 в городе Газа.

Исламистская группировка ХАМАС в пятницу подвергла критике "одностороннее" назначение президентом Палестины Махмудом Аббасом союзника и ведущего бизнесмена премьер-министром с мандатом на помощь в реформировании Палестинской автономии (ПА) и восстановлении сектора Газа. Назначение Мохаммада Мустафы произошло после растущего давления с целью пересмотра руководящего органа оккупированных палестинских территорий и улучшения управления на оккупированном Западном берегу, где он базируется.

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 ХАМАС заявил, что решение было принято без консультаций с ним, несмотря на недавнее участие во встрече в Москве, на которой также присутствовало движение Аббаса ФАТХ, чтобы положить конец давним разногласиям, ослабляющим политические устремления палестинцев.

"Мы выражаем наше неприятие продолжения такого подхода, который нанес и продолжает причинять вред нашему народу и нашему национальному делу", - говорится в заявлении ХАМАС.

«Принятие индивидуальных решений и участие в поверхностных и пустых шагах, таких как формирование нового правительства без национального консенсуса, только усиливает политику односторонности и углубляет раскол».

Во время войны с Израилем палестинцы нуждались в едином руководстве, готовящемся к свободным демократическим выборам с участием всех слоев общества. На Западном берегу ФАТХ ответил на критику ХАМАС в адрес Аббаса, обвинив его в том, что случилось с Газой после того, как он в одностороннем порядке осуществил «авантюру 7 октября».

"Консультировался ли ХАМАС с палестинским руководством, когда он сейчас ведет переговоры с Израилем и предлагает уступки в попытке получить взамен гарантии личной безопасности своих лидеров?" - говорится в заявлении ФАТХа.

На посту президента Аббас остается самой влиятельной фигурой в Палестинской автономии, но назначение нового правительства продемонстрировало готовность удовлетворить международные требования об изменениях в администрации. Мустафе, который помог организовать восстановление Газы после предыдущего конфликта, было поручено возглавить помощь и восстановление района, который был разрушен более чем пятимесячной войной, а также реформировать институты Палестинской автономии. Он сменил на этом посту бывшего премьер-министра Мохаммеда Штайе, который вместе со своим правительством ушел в отставку в феврале.

Арабские и международные усилия до сих пор не смогли примирить ХАМАС и ФАТХ, составляющий костяк ПА, с тех пор, как ХАМАС захватил Газу в 2007 году, что привело к уменьшению власти Аббаса на оккупированном Израилем Западном берегу. Палестинцы хотят, чтобы обе территории стали ядром будущего независимого государства. ХАМАС заявил, что любая попытка исключить его с политической сцены после войны является "бредовой". В недавнем предупреждении сотрудник службы безопасности сообщил связанному с ХАМАСом новостному сайту, что попытки кланов или лидеров общин сотрудничать с планами Израиля по управлению Газой будут рассматриваться как «предательство» и будут встречены «железным кулаком». Но группировка опровергла сообщения СМИ о том, что в последние дни она ликвидировала нескольких лидеров местных кланов за вмешательство в распределение помощи.

#хамас #газа #премьер-министр #аббас #фатх
Источник: arab.news
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