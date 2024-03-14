Ключевые фигуры отрасли начали бить тревогу по поводу последних тенденций, которые сигнализируют о возможном сдвиге в динамике рынка.

Вкратце:

Халвинг биткоина, снижающий вознаграждение за майнинг до 3,125 BTC, назначен на период с 17 по 20 апреля.

Опасения растут, поскольку майнеры и киты увеличивают активность продаж, потенциально влияя на цену биткоина.

Несмотря на давление со стороны продавцов, значительный приток ETF и исторические тенденции предполагают бычий прогноз для BTC.

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Поскольку до халвинга биткоина остается всего месяц, криптовалютный рынок становится свидетелем шквала активности, которая может определить его траекторию на ближайшие месяцы.





Почему 1 месяц до халвинга биткоина — это большое дело

Халвинг биткоина — это важное событие, закодированное в протоколе биткоина, которое происходит примерно каждые четыре года или после каждых 210 000 блоков. Во время этого события вознаграждение за добычу новых блоков уменьшается вдвое, а это означает, что майнеры биткоина получают на 50% меньше BTC за проверку транзакций и добавление их в блокчейн. Когда биткоин был впервые создан Сатоши Накамото в 2009 году, вознаграждение за блок составляло 50 BTC. Первый халвинг в 2012 году снизил вознаграждение до 25 BTC, второй халвинг в 2016 году снизил его до 12,5 BTC, а последний халвинг в 2020 году снизил вознаграждение до 6,25 BTC.

Аналогичным образом, ожидается, что халвинг биткоина в 2024 году будет следовать тем же фундаментальным принципам, что и предыдущие халвинги, при этом вознаграждение за майнинг будет уменьшено вдвое до 3,125 BTC за блок. По мере приближения предстоящего халвинга биткоина, который, как ожидается, произойдет в период с 17 по 20 апреля, Ки Янг Джу, генеральный директор CryptoQuant, выразил обеспокоенность по поводу заметного всплеска активности продаж среди майнеров биткоина. Действительно, Джу сказал, что только за последний месяц майнеры выгрузили около 6 145 BTC на сумму около 384 миллионов долларов. Этот всплеск активности продаж поднимает вопросы о ближайшем будущем ценовой стабильности биткоина.

Резервы майнеров биткоина. Источник: CryptoQuant

В довершение ко всему, ончейн-аналитик Али Мартинес выделил тревожную тенденцию среди биткоин-китов. Анализ Мартинеса показывает, что держатели более 1 000 BTC все чаще ликвидируют свои активы, при этом за последние две недели количество таких адресов сократилось на 4,83%. Эта заметная распродажа со стороны крупных заинтересованных сторон усиливает давление со стороны продавцов, потенциально негативно влияя на цену биткоина. Действительно, Ян Хаппель, генеральный директор Glassnode, предупредил, что «ничто не сплачивается по прямой линии. Даже BTC». — заметил Хаппель. Он ожидает коррекционного падения цены биткоина до $59 000-$58 000, предупреждая инвесторов, что это не показатель пика рынка, а скорее необходимая корректировка.

Биткоин-адреса, содержащие 1 000 BTC или более. Источник: Glassnode

В свете давления со стороны продавцов некоторые аналитики сохраняют оптимизм в отношении потенциала биткоина после халвинга. Технический аналитик DaanCrypto отметил значительный чистый приток в биткоин-ETF, при этом за один день было зафиксировано более 1 миллиарда долларов. Таким образом, такие уровни накопления могут уравновесить давление со стороны продавцов, поддерживая продолжение ралли.

«Вчера биткоин-ETF получили чистый приток в размере более 1 миллиарда долларов. Для справки, после халвинга мы увидим $33 млн в BTC, добытых в сутки. Таким образом, этот один день притока составляет целый месяц предложения для майнинга биткойнов после предстоящего халвинга», — пояснили в DaanCrypto.

Вторя этим настроениям, Rekt Capital опирается на исторические данные, чтобы предположить, что биткоин далек от достижения вершины рынка. Согласно его анализу, биткоин может достичь своего следующего пика бычьего рынка в период с декабря 2024 года по февраль 2025 года. Это основано на тенденциях его производительности после предыдущих исторических максимумов.

Биткоин под управлением ETF. Источник: K33 Research

По мере приближения халвинга биткоина инвесторы внимательно следят за развитием событий. В то время как краткосрочные перспективы могут представлять проблемы, основные настроения среди некоторых экспертов предполагают, что долгосрочная траектория биткоина остается устойчивой. Ближайшие недели будут иметь решающее значение для определения того, сможет ли биткоин выдержать нынешний шторм халвинга.