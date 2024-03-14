Нигерия держит под арестом двух руководителей криптобиржи уже третью неделю, поскольку правительство расследует предполагаемую роль Binance в манипулировании Нигерийской валютой найрой.

Вкратце:

Правительство Нигерии задержало двух топ-менеджеров Binance на фоне обвинений в роли Binance в дестабилизации найры.

Нигерия ввела новые финансовые реформы, которые стали катализатором борьбы с криптокомпаниями, подозреваемыми в манипулировании найрой.

Задержания руководителей, связанных с США и Великобританией, вызвали дискуссии о дипломатической политике и вмешательстве в дела криптобизнесменов.

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На фоне задержания Нигерия требует, чтобы Binance предоставила информацию о своих 100 крупнейших пользователях и историю транзакций всех пользователей за шесть месяцев. Советник по национальной безопасности Нигерии также добивается решения по любым непогашенным налоговым обязательствам от Binance.





Нигерия нацелилась на Binance на фоне экономических реформ

Время содержания под стражей совпадает с инициативами правительства по стабилизации экономики после девальвации нигерийской валюты найры. Президент Бола Тинубу недавно провел несколько финансовых реформ, в том числе новый расчет обменного курса найры. Тем не менее, правительство также утверждает, что криптовалютные компании, такие как Binance, ослабляют найру, позволяя преступникам манипулировать валютой. После обращения нигерийского регулятора с просьбой запретить Binance, страна заблокировала доступ к одноранговой криптобирже Binance и нескольким другим платформам. Глава центрального банка Олайеми Кардозу заявил, что было трудно отследить 26 миллиардов долларов, предположительно незаконных финансовых потоков, через Binance.

В результате местные власти задержали регионального менеджера Binance в Африке Надима Анджарваллу и Тиграна Гамбаряна, руководителя Binance по борьбе с финансовыми преступлениями. Они также конфисковали телефоны и паспорта пары по решению суда и наложили на Binance штраф в размере 10 миллиардов долларов. Задержание Анджарваллы и Гамбаряна может создать дипломатическую напряженность из-за их связей с Великобританией и США. Криптовалютный венчурный капиталист Ник Картер отметил, что отсутствие вмешательства США указывает на непоследовательность дипломатической политики.





Объем обмена криптовалют в Нигерии. Источник: Chainalysis

В посольстве США заявили, что знают о ситуации, но не могут дать дальнейших комментариев. Министерство иностранных дел Великобритании подтвердило свои контакты с местными властями по поводу задержания Анджарваллы.

«Мы поддерживаем британца, задержанного в Нигерии, и находимся в контакте с местными властями», — заявили в британском офисе.