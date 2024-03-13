Развитие сектора является одним из приоритетов Ирана

Соглашение подписали секретарь штаба по развитию искусственного интеллекта и робототехники Ирана Бехруз Минаи и председатель Российской комиссии по этике в области искусственного интеллекта Андрей Незнамов. Об этом сообщает Tehran Times, партнер TV BRICS. Подписание этого документа является важной частью для сообщества по этике ИИ, поскольку этика является чрезвычайно важной темой для обеих стран.

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Этот документ станет новым шагом не только в технологическом, но и в культурном диалоге между Россией и Ираном. Российская сторона особенно ценит доверие иранских партнеров в этом вопросе. Ранее президент Ирана Эбрахим Раиси издал указ о создании «Национального руководящего комитета и Национального центра искусственного интеллекта (ИИ)». Создание полной и стабильной цепочки вывода идей на рынок в области ИИ, извлечение выгоды из ИИ для экономического прогресса страны, планирование достижения лидирующих и устойчивых позиций среди стран мира, а также выявление и взращивание талантов в области ИИ являются одними из важнейших задач национального центра ИИ.