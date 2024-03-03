Адвокаты, которые успешно утверждали, что огромный пакет оплаты для генерального директора Tesla Илона Маска был незаконным и должен быть аннулирован, попросили председательствующего судью присудить им акции компании на сумму 5,6 миллиарда долларов в качестве судебных издержек. Адвокаты, которые представляли акционеров Tesla в деле, решение по которому было вынесено в январе, сделали запрос судьи штата Делавэр в судебных документах, поданных в пятницу. Эта сумма, по-видимому, будет самой большой из подобных, если ее одобрят. В 2008 году адвокаты по коллективным искам, связанным с крахом Enron, получили рекордные 688 миллионов долларов в качестве судебных издержек.

«Мы «готовы съесть нашу стряпню», — написали адвокаты истца Tesla в судебном заявлении, утверждая, что сумма оправдана, потому что они работали исключительно на непредвиденной основе более 5 лет. Если бы они проиграли, то ничего бы не получили. По их словам, выгода для Tesla «была огромной».

Запрошенная компенсация представляет собой 11% акций Tesla стоимостью около 55 миллиардов долларов, которые Маск требовал в компенсационном пакете, который судья Каталин Сент-Джуд Маккормик признала незаконным в январе. Мало того, что запрос ничего не берет с баланса компании по производству электромобилей, он также не подлежит налоговому вычету, утверждают адвокаты. Они также требуют возмещения расходов в размере 1,1 миллиона долларов. В своем постановлении судья Маккормик согласилась с аргументом адвокатов акционеров о том, что Маск лично продиктовал знаковый пакет выплат в 2018 году в фиктивных переговорах с директорами, которые не были независимыми. Это почти удвоило бы долю Маска в Tesla. В настоящее время ему принадлежит 13%.