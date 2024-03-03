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BulgarNews
Thomson Reuters запускает новые инструменты искусственного интеллекта для юристов
Компания добавляет новые функции генеративного искусственного интеллекта в свою платформу Practical Law и выводит свой инструмент CoCounsel на международные рынки

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Компания Thomson Reuters (TR) недавно выпустила новые решения на основе искусственного интеллекта (ИИ), позволяющие юристам составлять контракты или брифы и более эффективно исследовать сложные юридические темы. Дэвид Вонг, директор по продуктам Thomson Reuters, сказал в интервью FOX Business, что двумя основными областями, в которых инструменты компании помогают клиентам, являются поиск информации в конкретных профессиональных базах данных и создание контента, адаптированного к поставленной задаче.

«Как мы видели, генеративный ИИ действительно хорош в поиске информации, поэтому почти все действительно умопомрачительные варианты использования, которые мы видели с ChatGPT и подобными вещами, связаны с синтезом и извлечением информации из этих баз данных, часто из Интернета, но для нас это проприетарный контент и базы данных, которые у нас есть», — сказал Вонг.

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«Многие наши программные инструменты построены на создании проекта контракта, брифа или налоговой декларации», — добавил он. «Все они, по сути, являются продуктом письменной работы, и, конечно, генеративный ИИ также очень хорош в создании письменных работ, поэтому мы рады применению больших языковых моделей и генерального ИИ к проблемам продукта, которые мы решаем в TR».

«Мне нравится думать об этом как о SparkNotes или Википедии о праве», — говорит директор по продуктам Thomson Reuters Дэвид Вонг (David Wong) из инструмента Practical Law.

Компания Thomson Reuters запустила возможности искусственного интеллекта в своем инструменте Practical Law, который использует генеративный ИИ для быстрого предоставления юристам правильных ответов на их вопросы, а также инструментов и идей для улучшения их рабочего процесса.

«Практическое право — это продукт, используемый юристами во всей отрасли, то есть юристами в крупных корпорациях, юристами в юридических фирмах, независимыми, индивидуальными юристами — для предоставления практических рекомендаций о том, как выполнять свою работу», — пояснил Вонг. «Мне нравится думать об этом как о SparkNotes или Википедии о законе, но на самом деле это помогает вам выполнять свою работу, в отличие от Westlaw, который представляет собой систему глубоких исследований деталей закона».Инструмент Thomson Reuters Ask Practical Law с ответом, сгенерированным искусственным интеллектом. (Thomson Reuters / Fox News)

Компания также создает новые возможности искусственного интеллекта в рамках своей платформы Practical Law, в том числе Ask Practical Law AI, которая помогает пользователям получать доступ к обобщенному контенту с платформы, которая была курирована командой из более чем 650 юристов. Компания также развернула инструмент, помогающий юристам находить конкретные пункты из платформы, соглашения Комиссии по ценным бумагам и биржам и внутренние документы с помощью Microsoft Word.

«Спросите у ИИ практического права... это возможность вопросов и ответов, которая поможет вам найти правильный ответ на вопрос, а также ресурсы в рамках нашего продукта «Практическое право», — пояснил Вонг. «Мы запустили Practical Law Clause Finder, который представляет собой базу данных оговорок, используемую юристами для составления статей. Таким образом, у вас есть огромная база данных уже отобранных пунктов для любого типа составления контракта, который вы пытаетесь сделать, и она связана с Microsoft Word».

Thomson Reuters также выводит свой инструмент CoCounsel на основе искусственного интеллекта, который был запущен в США в прошлом году, на международные рынки, при этом он официально доступен в Австралии и Канаде и находится в разработке для Великобритании и Европы.

Поиск оговорок Thomson Reuters. (Thomson Reuters / Fox News)

Инструмент CoCounsel использует генеративный искусственный интеллект, чтобы помочь клиентам в таких вещах, как подготовка к даче показаний, составление корреспонденции, поиск в базах данных или документах, обобщение документов и извлечение данных из договоров. Вонг объяснил, что системы искусственного интеллекта Thomson Reuters построены на коммерчески доступных больших языковых моделях, при этом компания обучает инструменты, пытаясь «предоставить правильный закон и проанализировать правильные случаи», чтобы было «меньше нерелевантной информации, которую нужно отфильтровать, или больших языковых моделей, чтобы ответить на вопрос». Вонг добавил, что системы искусственного интеллекта Thomson Reuters были обучены сообщать пользователям, когда инструмент не смог успешно получить желаемый результат, что, по его словам, служит средством предотвращения галлюцинаций ИИ и построения доверительных отношений с клиентами.

«Мы, конечно, не хотим, чтобы система генерировала «Я не знаю» в 50% случаев, но если мы покажем, что не смогли ответить на вопрос, и мы открыто дадим понять, что не можем, это создаст невероятное доверие, потому что это один из наших самых мощных способов попытаться ограничить галлюцинации», — объяснил Вонг. «Гораздо лучше иметь возможность сказать «Я не знаю», чем что-то выдумать».

#искусственный интеллект #платформа #рынки #юрист
Источник: foxbusiness.com
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