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BulgarNews
Yonhap: получены спутниковые снимки Пхеньяна от южнокорейского спутника
Сеул запустил спутник с помощью ракеты SpaceX Falcon 9 с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии в декабре.

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Первый спутник-шпион Южной Кореи передал изображения центра Пхеньяна, КНДР, в рамках одной из своих первых миссий с момента запуска в конце прошлого года, сообщает агентство Yonhap в воскресенье. Тестовые передачи изображений, которые имеют «хорошее» разрешение после калибровки, также показывают лодки, пришвартованные в портах, сообщает Yonhap со ссылкой на неназванный правительственный источник. Министерство обороны Южной Кореи отказалось подтвердить факт передачи.

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Сеул запустил спутник с помощью ракеты SpaceX Falcon 9 с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии в декабре. Это произошло сразу после того, как КНДР вывела на орбиту свой первый спутник-шпион, чтобы можно было следить за передвижениями американских войск в регионе. Южная Корея долгое время полагалась на США в вопросах космической разведки, но теперь стремится дополнить ее, активизировав свои собственные разведывательные возможности серией запусков, направленных на вывод на орбиту пяти спутников-шпионов к 2025 году.

#space x #сеул #спутник-шпион #пхеньян
Источник: bloomberg.com
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