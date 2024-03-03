Это связано с принятием в прошлом году законопроекта об экономических преступлениях и корпоративной прозрачности

Власти Великобритании недавно одобрили подзаконные акты, направленные на расширение их возможностей по конфискации криптовалютных активов, в том числе биткоина, вовлеченных в преступную деятельность на законных основаниях. Это связано с принятием в прошлом году законопроекта об экономических преступлениях и корпоративной прозрачности, который позволил властям замораживать и конфисковать криптоактивы, подозреваемые в содействии таким преступлениям, как отмывание денег и незаконный оборот наркотиков.

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Правительство Великобритании может на законных основаниях конфисковать биткоин

С 26 апреля новый закон предоставит правоохранительным органам Великобритании полномочия замораживать цифровые активы на срок до 90 дней без постановления суда, если есть подозрение в причастности к преступной деятельности. Эта мера направлена на пресечение незаконного финансирования, предотвращение перемещения или сокрытия активов. Действительно, предстоящее правило основано на Законе об экономических преступлениях и корпоративной прозрачности 2023 года.

Это расширяет возможности правоохранительных органов по конфискации и обездвиживанию конкретных криптоактивов, связанных с уголовными преступлениями. К ним относятся отмывание денег, незаконный оборот наркотиков и терроризм. Несмотря на то, что ранее власти Великобритании время от времени конфисковали криптоактивы, новое законодательство призвано ускорить эти процедуры. Недавно столичная полиция Великобритании конфисковала биткоины на сумму более 1,4 миллиарда фунтов стерлингов после инвестиционного мошенничества в Китае.

Криптовалюты, используемые в незаконной деятельности. Источник: Chainalysis

Такая активная позиция властей Великобритании отражает более широкую глобальную тенденцию к повышенному интересу к конфискации криптоактивов. Примечательно, что правительство Соединенных Штатов конфисковало цифровые активы на миллиарды долларов, предположительно связанные с разнообразной преступной деятельностью, включая терроризм и другую незаконную деятельность. Активация этих положений знаменует собой поворотный момент в регулировании криптовалют в Великобритании.

Заинтересованные стороны считают, что эти изменения будут иметь решающее значение для пресечения преступной деятельности и защиты законных владельцев активов. Кроме того, законодательство укрепит возможности правоохранительных органов по борьбе с преступностью, что будет иметь далеко идущие последствия для криптосектора. Между тем, усиленный надзор со стороны регулирующих органов и потенциал конфискации активов подчеркивают критическую необходимость соблюдения требований и должной осмотрительности среди частных лиц и предприятий в криптопространстве.