Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва подписал указ о создании программы демократизации имущества союза Popular Property. Цель правительства – придать государственным активам стратегическое назначение и наладить диалог между федерацией и обществом. В соответствии с документом будет создан межминистерский комитет, который будет отвечать за управление программой, а также государственные форумы по демократическому управлению собственностью, которые будут собирать местные требования и поддерживать мониторинг программы. В рамках программы заброшенные жилые дома будут восстановлены и переданы нуждающимся семьям. Всего в программе участвуют 483 общественных здания.

Проект также предусматривает передачу территорий и зданий под образование, здравоохранение и досуг. Так, правительство Бразилии рассматривает возможность размещения 500 объектов недвижимости в 200 муниципалитетах. Из них 68 станут парками и культурными объектами, а 49 – под строительство школ, вузов и федеральных учреждений. Об этом сообщает партнер TV BRICS Тода Палавра. Программа «Народная собственность» будет включать в себя объекты недвижимости без определенного назначения, такие как пустующие городские районы, занятые и незанятые здания, жилые комплексы с нетитульными семьями, а также неформальные городские центры с инфраструктурой и без нее. Среди инструментов распределения активов будут передача, дарение, передача федеральным органам, отчуждение с обменом.