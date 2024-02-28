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BulgarNews
Apple полностью остановила проект Apple Car
Ряд сотрудников по производству электромобилей будут переведен в подразделение искусственного интеллекта Apple

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Скриншот из социальных сетей Марка Гурмана, где он рассказывает, что Apple отменила проект Apple Car после десятилетних многомиллиардных усилий по борьбе с Tesla. Некоторые сотрудники переходят в команды генеративного ИИ.

Apple приостановила разработку своего проекта по производству электромобилей спустя десять лет после того, как технологический гигант инициировал проект, сообщило агентство Reuters во вторник. Эту новость впервые сообщил журналист Марк Гурман в социальных сетях: «Apple отменяет проект Apple Car после десятилетних многомиллиардных усилий, направленных на то, чтобы конкурировать с Tesla. Некоторые сотрудники переходят в команды генеративного ИИ». Генеральный директор Tesla Илон Маск также последовал за этим шагом, опубликовав на X (заблокирован в РФ) приветственный смайлик и сигарету, процитировав статью о переезде.

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Джефф Уильямс, главный операционный директор Apple, и Кевин Линч, который курировал автомобильный проект, объявили о своем решении во вторник, удивив около 2000 сотрудников проекта, сообщает онлайн-СМИ Huanqiu.com. В компании отказались от комментариев по этому вопросу. Повышение процентных ставок, направленное на сдерживание инфляции, ослабило потребительские настроения, что привело к снижению спроса на электромобили. Следовательно, отрасль стала свидетелем сокращения рабочих мест и сокращения производства, сообщает Reuters. Несколько сотрудников проекта по производству электромобилей будут переведены в подразделение искусственного интеллекта Apple, сообщает Bloomberg News.

Скриншот из поста генерального директора Tesla Илона Маска на X с эмодзи приветствия и сигаретой. 

Apple до сих пор воздерживалась от каких-либо крупных шагов в области искусственного интеллекта, в отличие от других технологических гигантов, таких как Alphabet и Microsoft, которые имеют преимущество первопроходца во внедрении революционной технологии, сообщает Reuters. 

Компания запустила проект Project Titan (свое внутреннее кодовое название для автомобиля) десять лет назад на фоне растущего интереса к беспилотным автомобилям в Кремниевой долине. В 2020 году агентство Reuters сообщило, что Apple рассматривает возможность выпуска автомобиля к 2024 или 2025 году. Однако прогресс был неравномерным и до сбоев, вызванных пандемией COVID-19. В 2019 году Apple уволила 190 человек из проектной группы после пересмотра своей стратегии в области программного обеспечения.

#apple #искусственный интеллект #apple car #car
Источник: chinadaily.com.cn
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