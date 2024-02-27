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BulgarNews
Японский лунный корабль «чудом» отреагировал на сигнал с Земли
Корабль пережил вторую неделю лунной ночи, когда температура может упасть до -170 градусов по Цельсию. В прошлом месяце он совершил «точечное» приземление, что сделало Японию пятой страной, успешно разместившей зонд на Луне.

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Корабль «Умный посадочный модуль для исследования Луны» (SLIM) на Луне. Фото: Японское агентство аэрокосмических исследований/Reuters.

Первый лунный корабль Японии отреагировал на сигнал с Земли, что космическое агентство страны назвало «чудом». Ответ, полученный поздно вечером в воскресенье, предполагает, что корабль Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) пережил вторую морозную лунную ночь, продолжавшуюся несколько недель, когда температура может упасть до -170C. Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) заявило, что это было «чудо» , поскольку зонд не был рассчитан на то, чтобы пережить лунную ночь. Зонд SLIM, получивший название «Лунный снайпер», совершил «точечное» приземление 19 января, благодаря чему Япония заняла место в учебниках истории как пятая страна, успешно разместившая зонд на Луне. Он приземлился в пределах 55 метров (180 футов) от своей цели, но проблема с солнечными панелями поставила миссию под угрозу. 

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Вероятный отказ одного из двух главных двигателей корабля привел к тому, что он приземлился не в ту сторону – панелями, обращенными в сторону от Солнца. Это заставило корабль полагаться на батарею, заряд которой на момент приземления составлял 74%. Поскольку заряд батареи иссяк, у руководителей миссии не было другого выбора, кроме как перевести зонд в спящий режим всего через три часа. Корабль в конечном итоге восстановил мощность более чем через неделю после исторической высадки на Луну. JAXA сообщило, что связь с зондом в воскресенье была «короткой», потому что был еще «лунный полдень», а температура SLIM была очень высокой — предположительно около 100C. Агентство опубликовало на X (заблокирован в РФ): 

«Вчера вечером на #SLIM была отправлена команда и получен ответ, подтверждающий, что космический корабль прошел лунную ночь и сохранил возможности связи». В нем добавлено: «Связь с #SLIM была прервана через короткое время, так как был еще лунный полдень, а температура коммуникационного оборудования была очень высокой».

Сейчас агентство готовится снова выйти на контакт, как только зонд остынет. Несмотря на неудачи, миссия была признана успешной: была достигнута основная цель — приземлить корабль в целевой зоне диаметром 100 метров. Технология, использованная для достижения этого подвига, может оказаться мощным инструментом для будущих исследований возможных источников топлива, воды и кислорода. Большинство высадок на Луну, которые до прошлого месяца совершались только кораблями из США, России, Китая и Индии, нацелены на точку с точностью до нескольких километров.

Хитоши Кунинака, глава исследовательского центра JAXA, заявил, что 100-метровая цель зонда SLIM «наверняка достигнута», согласно первоначальным данным, хотя его конкретное местоположение будет известно не раньше месяца. SLIM приземлился чуть более чем за месяц до того, как в пятницу американский спускаемый аппарат успешно приземлился на Луну впервые за более чем 50 лет, что было названо «гигантским скачком вперед для всего человечества». Посадочный модуль «Одиссей», первый в истории частный корабль, прибыл на поверхность Луны после трудного спуска и приземлился ближе к ее южному полюсу, чем любой другой корабль в истории.

#космическая миссия #посадка на луну
Источник: news.sky.com
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