Эти электронные письма всплыли во время судебной тяжбы в Лондоне, с участием австралийского учёного Крейга Райта, который утверждает что он Накамото.

Вкратце:

Недавно всплывшие электронные письма Сатоши Накамото, которыми поделился один из первых участников биткоина Мартии Малми, проливают свет на причины, стоящие за ограничением предложения в 21 миллион.

Накамото описал это решение как «обоснованное предположение», направленное на то, чтобы привести стоимость биткоина в соответствие с традиционными валютами, обеспечивая при этом масштабируемость для глобальной торговли.

Информация из электронных писем даёт ценную информацию об основополагающих принципах биткоина и дальновидном подходе Сатоши Накамото к дизайну ведущей криптовалюты.

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Электронные письма, предположительно от разработчика биткоина под псевдонимом Сатоши Накамото, появились в пятницу, любезно предоставленные Марти Малми, одним из первых вкладчиков во флагманский цифровой актив. Переписка добавляет дополнительную глубину в историю биткоина, проливая свет на его скромное начало и процесс принятия решений Накамото.

Почему предложение биткоина ограничено 21 миллионом

Обмен мнениями между Накамото и Малми показал, что решение ограничить предложение биткоина на уровне 21 миллиона токенов было не произвольным, а преднамеренным выбором. Накамото описал это как «обоснованное предположение», направленное на то, чтобы привести динамику цен биткоина в соответствие с устоявшимися валютами, признавая при этом неопределенность будущих рыночных условий.

«Мой выбор количества монет и графика распределения был обоснованным предположением. Это был трудный выбор, потому что, как только сеть заработала, она заблокировалась, и мы застряли с ней. Я хотел выбрать что-то, что сделало бы цены похожими на существующие валюты, но, не зная будущего, это очень сложно», — сказал Накамото.

Общее предложение биткоина.

Кроме того, Накамото подчеркнул, что 21 миллион BTC представляет собой часть мировой торговли, обеспечивая масштабируемость для всемирной валютной системы. Это решение было принято с расчетом на то, что оценка биткоина может колебаться относительно традиционных фиатных валют.

«Если вы представите, что он будет использоваться для какой-то части мировой торговли, то на весь мир будет только 21 миллион монет, так что он будет стоить гораздо больше за единицу. Значения представляют собой 64-битные целые числа с 8 знаками после запятой, поэтому 1 монета внутренне представлена как 100000000. Существует большая степень детализации, если типичные цены становятся небольшими. Например, если 0,001 стоит 1 евро, то может быть проще изменить место отображения десятичной запятой, поэтому, если у вас был 1 биткойн, теперь он отображается как 1000, а 0,001 отображается как 1», — добавил Накамото.

Эти откровения дают ценную информацию о раннем развитии биткоина и соображениях, которые сформировали его основополагающие принципы.

Другие откровения из электронных писем Сатоши

Помимо динамики предложения, электронные письма углубляются в различные аспекты биткоина. К ним относятся имидж в качестве инвестиционного инструмента, а также опасения по поводу энергопотребления и анонимности. Накамото предостерег от того, чтобы характеризовать биткоин исключительно как инвестицию, подчеркивая присущие ему риски и выступая за индивидуальное суждение.

«Мне неудобно прямо говорить: «Считайте это инвестицией». Это опасная вещь, и вы должны удалить этот пункт. Ничего страшного, если они придут к такому выводу самостоятельно, но мы не можем представить это как таковое», — пояснил Накамото.

Кроме того, признавая потенциал увеличения потребления энергии по мере масштабирования биткоина, Накамото утверждал, что он по-прежнему будет менее ресурсоемким, чем обычные банковские операции.

«Если бы он действительно вырос, потребляя значительное количество энергии, я думаю, что он все равно был бы менее расточительным, чем трудоемкая и ресурсоемкая традиционная банковская деятельность, которую он заменит», — заявил Накамото. Потребление электроэнергии биткоином в 2023 году.

Что касается анонимности, Накамото предостерег от преувеличения функций конфиденциальности биткоина, предупредив, что история транзакций потенциально может раскрыть личность пользователей. Создатель BTC под псевдонимом сказал: «Аноним звучит немного сомнительно». Более того, электронные письма показали, что Накамото не придумал термин «криптовалюта».

«Кто-то придумал слово «криптовалюта». [...] Может быть, это слово, которое мы должны использовать при описании биткоина, вам оно нравится?», — спросил Накамото.