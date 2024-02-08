Препараты для лечения эректильной дисфункции, такие как Виагра, могут непреднамеренно снижать вероятность развития болезни Альцгеймера у мужчин, предполагают исследования. Alzheimer's Research UK назвала полученные результаты «обнадеживающими», заявив, что возможность перепрофилирования лекарств для борьбы с этим заболеванием может помочь «ускорить прогресс и открыть новые возможности для профилактики или лечения заболеваний, вызывающих деменцию».

Тем не менее, благотворительная организация заявила, что необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить результаты и изучить влияние, которое препараты могут оказать на женщин и других людей. В исследовании, опубликованном в журнале Neurology, эксперты Университетского колледжа Лондона (UCL) изучили медицинские записи 269 725 мужчин в возрасте старше 40 лет (средний возраст 59 лет), у которых была диагностирована эректильная дисфункция в период с 2000 по 2017 год.

Более чем половине из тех, кто был отобран, был назначен тип лекарств, известный как препарат ФДЭ5I (ингибиторы фосфодиэстеразы 5-го типа), который включает в себя Виагру, Сиалис, варденафил и аванафил. В течение периода наблюдения, составляющего в среднем 5,1 года, у 1119 мужчин была диагностирована болезнь Альцгеймера. Статистический анализ, проведенный Университетом Лондона, показал, что мужчины, принимавшие препараты, были на 18% менее склонны к развитию заболевания по сравнению с теми, кто имел эректильную дисфункцию, но не принимал лекарства.