Рабочие устанавливают сиденья в автомобили на новых источниках энергии на базе производства автомобилей на новых источниках энергии Даюнь в Юньчэне, провинция Шаньси, 25 января 2024 года.

По мнению экспертов, Китай в этом году останется крупнейшим в мире рынком по продажам автомобилей на новых источниках энергии, одновременно усиливая свою роль в качестве глобального центра поставок аккумуляторов и сопутствующих товаров, добавляя, что сектор NEV будет продолжать стимулировать инвестиции, потребление и экономический рост в этом году. страна.

Последние прогнозы аналитического центра индустрии электромобилей China EV100 показали, что глобальные продажи NEV, как ожидается, превысят 20 миллионов единиц в 2024 году. Ожидается, что на Китай будет приходиться 60 процентов от общего объема, а объем продаж превысит 2 триллиона юаней (279 миллиардов долларов). Более того, в 2024 году общий объем производства батарей и материалов для NEV в Китае, вероятно, составит более 50 процентов от общемирового объема.

«Огромный рыночный потенциал Китая и технологические достижения делают его важной движущей силой развития отрасли во всем мире. Постоянные технологические прорывы также приведут к появлению новых брендов. Ожидается, что еще один или два китайских бренда NEV войдут в глобальный список 10 лучших по показателям объема продаж в этом году, увеличив долю китайских фирм до более чем 40 процентов», — сказал Ши Цзяньхуа, заместитель генерального секретаря China EV100.

«Быстрое развитие NEV продолжит стимулировать рост в таких секторах, как инфраструктура, автомобильные детали, интеллектуальное производство и интеллектуальные автомобильные решения, а также придаст импульс экономическому росту Китая», — сказал Ши.

«Промышленность также внесет свой вклад в переход страны к низкоуглеродной экономике. По оценкам, в этом году общее количество используемых NEV в Китае приблизится к 30 миллионам единиц, при этом чистые электромобили будут составлять около 80 процентов. Предполагается, что в результате этого произойдет сокращение выбросов. от замены автомобилей, работающих на ископаемом топливе, на NEV в 2024 году превысит 100 миллионов метрических тонн", - добавил он.

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Ши сказал, что в прошлом году Китай лидировал в мировом производстве и технологическом прогрессе в области аккумуляторов, двигателей и интеллектуальных кабин. Плотность энергии аккумуляторных элементов, которые в настоящее время производятся массово, достигает 300 ватт-часов на килограмм, обеспечивая средний запас хода более 460 километров на одной зарядке для электромобиля.

Данные China EV100 показали, что по состоянию на сентябрь глобальные продажи NEV составили около 9,75 миллионов единиц, причем доля Китая составила более 60 процентов от общего объема. К концу сентября китайский бренд BYD стал крупнейшим в мире по продажам легковых автомобилей на новых источниках энергии. На тот момент китайские компании заняли пять позиций в мировом списке 10 крупнейших компаний по объемам продаж, в совокупности занимая 38,9 процента доли мирового рынка.

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«Производители NEV активно расширяют производство аккумуляторов, чтобы снизить затраты, обеспечить поставки и усилить синергию внутри производственной цепочки. Внедряя инновационные технологии, они также активизировали усилия по разработке продуктов с различными характеристиками. Тем не менее, отрасль сталкивается с временными проблемами избыточных мощностей и структурных проблем. дисбалансы, что требует от правительства комплексной стратегии для упорядоченного развития», — сказал Чэнь Шихуа, заместитель генерального секретаря Китайской ассоциации автопроизводителей.