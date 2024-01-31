Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
BulgarNews
Стартап Humanoid Robot Figure AI участвует в переговорах с Microsoft и OpenAI о финансировании
Figure AI строит робота-гуманоида для выполнения тяжелой работы и ведет переговоры о привлечении до 500 миллионов долларов финансирования

реклама

Источник: Figure AI Inc.

Figure AI Inc., стартап, разрабатывающий человекоподобных роботов, ведет переговоры о привлечении до 500 миллионов долларов в рамках раунда финансирования, возглавляемого Microsoft Corp. и OpenAI. По словам одного инсайдера, стартап ищет дополнительных инвесторов для сделки. В одном из обсуждаемых сценариев Microsoft инвестирует около $95 млн, а OpenAI — $5 млн.

реклама

По данным этого источника, Figure может получить предварительную оценку стоимости своего стартапа в размере $1,9 млрд, не учитывая привлеченное финансирование. Однако, окончательная оценка Figure после завершения раунда финансирования может значительно вырасти в зависимости от суммы инвестиций, что сделает его стартапом-единорогом. Необходимо отметить, что раунд финансирования все еще не завершен, и суммы инвестиций могут измениться, а сделки могут быть отменены. Представители Microsoft, OpenAI и Figure отказались комментировать данную информацию.

Figure работает над роботом с искусственным интеллектом, который выглядит и двигается как человек. Компания заявила, что надеется, что ее машина, получившая название Figure 01, сможет выполнять опасные работы, которые не подходят для людей, и что ее технология поможет уменьшить нехватку рабочей силы. В мае прошлого года Figure привлекла $70 млн в рамках раунда финансирования под руководством Parkway Venture Capital. В то время главный исполнительный директор Бретт Эдкок сказал: 

«Мы надеемся, что мы будем одной из первых групп, которые выведут на рынок гуманоида, который действительно может быть полезен и вести коммерческую деятельность».

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Индустрия робототехники с искусственным интеллектом в последнее время очень занята. Ранее в этом месяце поддерживаемый OpenAI норвежский стартап 1X Technologies AS привлек $100 млн. Базирующаяся в Ванкувере компания Sanctuary AI разрабатывает человекоподобного робота под названием Феникс. А Илон Маск ранее заявил, что Tesla Inc. работает над роботом под названием Optimus.

#microsoft #openai #робот #финансирование #человекоподобный #гуманоид
Источник: bloomberg.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Microsoft за второй квартал финансового года получила доход в размере $62 млрд
OpenAI обновила языковую модель GPT-4 Turbo для более тщательного выполнения задач
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Немецкий производитель дронов Quantum-Systems приступил к поставке 100 дронов Trinity для ВСУ
21
Минобороны России: Ракетные шахты для «Сармата» и другие ракеты готовы к использованию
+
Подтвердилась информация о поражении ПУ ЗРК IRIS-T вместе с РЛС под Харьковом
7
Wildberries и OZON занимают доминирующее положение на рынке
5
Космический телескоп Хаббл впервые в истории обнаружил воду за пределами Солнечной системы
1
Физики обнаружили обратимость материального времени – молекулы стекла совершают временные колебания
3
Энтузиаст создал процессор в Excel
2
Snapdragon 8 Gen 4 и Dimensity 9400 протестировали в AnTuTu и Geekbench
2
Стартап Neuralink Илона Маска успешно вживил мозговой чип-имплантат первому добровольцу
+
В России приступили к сборке первого в мире быстрого реактора
1
Украина стала местом состязания военно-промышленных комплексов России и НАТО
1
Decathlon представляет новые электровелосипеды Van Rysel E-GRVL
+
В Сети опубликовали новую версию "сменщика" БТР-82А – БТР-22 с усиленным бронированием и скоростью
1
На стоянке рядом с бывшим заводом Volkswagen найдены тысячи автомобилей Audi, Toyota и др. бренды
5
Телескоп Джеймса Уэбба сделал удивительные снимки 19 близлежащих спиральных галактик
1
Тест зарядки iPhone 15 Pro Max развеял распространенный миф о скорости зарядки iPhone
5
Украинская армия в районе города Мерефа потеряла ЗРК IRIS-T, уничтоженный российской ракетой
2
RTX Remix мод для Max Payne снижает количество кадров на RTX 4080 с 1400 до 65
6
Таможня Южной Кореи раскрыла операцию по контрабанде 53 тысяч чипов в Китай
1
Canon бросает вызов ASML и планирует в несколько раз удешевить процесс производства микрочипов
+

Популярные статьи

8 отличных игр на ПК, в которые мне не надоедает играть снова и снова уже более 20 лет
64
Останки былой роскоши, или как себя чувствуют Q6600 и GTX550 Ti 1Gb в 2024 году
103
Как собрать быстрый и актуальный игровой компьютер в режиме максимальной экономии в 2024 году
6
Игровая гарнитура Sony Inzone H5 оказалась по качеству звука лучше, чем Inzone H7
2
О том, почему в СССР "соображали на троих"
12
США “в спешном порядке” перебрасывают в Тихий океан новейшие боевые машины-амфибии ACV
+
Запад встревожен замедлением экономического роста Китая
3
Обзор игры Call of Duty United Offensive - хорошее дополнение для отличной игры
1
Обзор беспроводной гарнитуры Oneodio SuperEQ S10 ANC
1
Компенсационный пакет выплат Tesla Pay Package в размере $50 млрд Маску аннулирован судьей
+

Сейчас обсуждают

Сергей Попов
16:58
Какие они оба очаровашки... Кто милее прям не сказать сразу
В Казахстане сообщили о готовности передать 20 аэропортов страны под управление инвесторов из Европы
511-й
16:57
Куколдизм
Немецкий производитель дронов Quantum-Systems приступил к поставке 100 дронов Trinity для ВСУ
Сергей Попов
16:57
О...началось Укры 2.0 Казахская версия
В Казахстане сообщили о готовности передать 20 аэропортов страны под управление инвесторов из Европы
Сергей Попов
16:56
Так Россия и есть борт
В Казахстане сообщили о готовности передать 20 аэропортов страны под управление инвесторов из Европы
511-й
16:54
Не поможет
Украина на днях получит от Пентагона новые ракеты, которых еще нет даже в ВС США
DIP48
16:52
Украинские прапорщики в нетерпении. Гешефт
Украина на днях получит от Пентагона новые ракеты, которых еще нет даже в ВС США
Вадим Кудрявцев
16:51
опять зистакс -зелот он же бублик с рыгардом
Как две видеокарты NVIDIA обрушили продажи продукции AMD, и почему Radeon RX 7800 XT никому не нужна
DIP48
16:50
Подайте на пропитание))). По всем помойкам пособирали уже
Тюмень готовится к возведению ряда эстакад и пары транспортных узлов
DIP48
16:49
Гевалт в синагоге.)
Глава ООН должен уйти в отставку – министр иностранных дел Израиля
DIP48
16:49
Никогда такого не было и вот опять))). Nokia, скорбим, помним. Теперь Blizzard на очереди
Microsoft уволила 1900 сотрудников Blizzard
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем