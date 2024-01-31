Figure AI строит робота-гуманоида для выполнения тяжелой работы и ведет переговоры о привлечении до 500 миллионов долларов финансирования

Источник: Figure AI Inc.

Figure AI Inc., стартап, разрабатывающий человекоподобных роботов, ведет переговоры о привлечении до 500 миллионов долларов в рамках раунда финансирования, возглавляемого Microsoft Corp. и OpenAI. По словам одного инсайдера, стартап ищет дополнительных инвесторов для сделки. В одном из обсуждаемых сценариев Microsoft инвестирует около $95 млн, а OpenAI — $5 млн.

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По данным этого источника, Figure может получить предварительную оценку стоимости своего стартапа в размере $1,9 млрд, не учитывая привлеченное финансирование. Однако, окончательная оценка Figure после завершения раунда финансирования может значительно вырасти в зависимости от суммы инвестиций, что сделает его стартапом-единорогом. Необходимо отметить, что раунд финансирования все еще не завершен, и суммы инвестиций могут измениться, а сделки могут быть отменены. Представители Microsoft, OpenAI и Figure отказались комментировать данную информацию.

Figure работает над роботом с искусственным интеллектом, который выглядит и двигается как человек. Компания заявила, что надеется, что ее машина, получившая название Figure 01, сможет выполнять опасные работы, которые не подходят для людей, и что ее технология поможет уменьшить нехватку рабочей силы. В мае прошлого года Figure привлекла $70 млн в рамках раунда финансирования под руководством Parkway Venture Capital. В то время главный исполнительный директор Бретт Эдкок сказал:

«Мы надеемся, что мы будем одной из первых групп, которые выведут на рынок гуманоида, который действительно может быть полезен и вести коммерческую деятельность».

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Индустрия робототехники с искусственным интеллектом в последнее время очень занята. Ранее в этом месяце поддерживаемый OpenAI норвежский стартап 1X Technologies AS привлек $100 млн. Базирующаяся в Ванкувере компания Sanctuary AI разрабатывает человекоподобного робота под названием Феникс. А Илон Маск ранее заявил, что Tesla Inc. работает над роботом под названием Optimus.