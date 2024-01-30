Inari использует технологии для разработки семян, которые требуют меньше воды, земли и удобрений.

Массачусетский агротехнологический стартап Inari Agriculture Inc. заявил, что привлек $103 млн нового капитала, а общая сумма инвестиций составила $1,65 млрд. В новом раунде приняли участие уже существующие инвесторы, в том числе Hanwha Impact, канадский пенсионный гигант CPP Investments, Rivas Capital, NGS Super, State of Michigan Retirement System и Flagship Pioneering, а также новые инвесторы, такие как фонд RCM Private Markets, дочерняя компания Rokos Capital Management.

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«Этот сбор средств происходит в захватывающее для компании время, помогая дальнейшему продвижению наших передовых технологий и вступлению в фазу коммерциализации, предоставляя наши прорывные продукты в руки покупателей семян», — сказал главный исполнительный директор Inari Понси Тривисвавет в заявлении, отправленном по электронной почте.

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Базирующаяся в Кембридже компания Inari использует технологии для выращивания семян кукурузы, сои, пшеницы и других культур, которые требуют меньше воды, земли и удобрений. Управляющий партнер Flagship Pioneering Стивен Беренсон, который собирается присоединиться к совету директоров Inari, сказал, что раунд финансирования «отражает сохраняющуюся уверенность в способности компании реализовать свое экологическое видение».