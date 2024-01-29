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BulgarNews
Президент Ас-Сиси способствует развитию высшего образования и технологических инноваций
Президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси работал над повышением качества, эффективности и конкурентоспособности высшего образования в Египте.

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Министр высшего образования и научных исследований Египта Айман Ашур проинформировал президента Абдель Фаттаха Ас-Сиси о государственной стратегии технологического образования и создании технологических университетов во всех провинциях. Он также проинформировал его о программе правительства по размещению растущего числа студентов и иностранных студентов, а также об усилиях по строительству города для иностранных студентов. Президент Ас-Сиси также ознакомился с ходом реализации инициативы «Альянс и развитие», которая направлена на укрепление сотрудничества между университетами и отраслевыми группами для создания планов развития для каждого региона и провинции на основе интеграции образования и развития.

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Министерство высшего образования получило от доноров 1 миллиард фунтов стерлингов на поддержку этой инициативы. На встрече также обсуждалась инициатива Египетского банка знаний, которую президент Ас-Сиси поручил продолжить. Эта инициатива поможет улучшить рейтинг египетских университетов, институтов и исследовательских центров на международном уровне, а также улучшит экономику знаний и использование человеческого капитала в Египте. Участники встречи также обсудили развитие учебных больниц, их количество, программы обучения и профессиональной подготовки, а также современные лечебные услуги. Бюджет университетских больниц, который утроился за последние десять лет, был тщательно изучен, чтобы обеспечить лучший уровень обслуживания граждан.

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Президент Ас-Сиси работал над улучшением университетского образования в Египте, уделяя особое внимание качеству и актуальности академических продуктов и связывая их с потребностями экономики и развития. Он также поручил оказать поддержку новым и существующим инициативам в области высшего образования, учитывая приоритетность сектора образования. По данным Daily News Egypt, партнера телевизионной сети БРИКС это окажет положительное влияние на реализацию цели государства по укреплению научной и культурной базы египетских граждан и повышению конкурентоспособности египетских человеческих ресурсов на региональном и глобальном уровнях.

#инновации #президент #египет #высшее образование
Источник: tvbrics.com
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