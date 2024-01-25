Дональд Трамп получил 150-кратную прибыль от монеты MAGA (TRUMP)

Кандидат в президенты США Дональд Трамп получил 150-кратную прибыль от монеты MAGA (TRUMP), мемкоина, связанного с его избирательной кампанией 2024 года. Монета MAGA (TRUMP), отсылка к крылатой фразе Трампа «Сделаем Америку снова великой», принесла бывшему президенту 1,2 миллиона долларов.

По данным аналитической блокчейн-платформы Arkham Intelligence, 29 августа 2023 года Трамп получил 469000 TRUMP на сумму около 5600 долларов. Примерно через два месяца бывший президент получил токенов на сумму 1500 долларов. В кошелька Дональда Трампа сейчас хранится около 2 миллионов долларов в криптовалюте. Цена TRUMP в ноябре составляла около $0,19, а сейчас он торгуется по цене 2,05 доллара и имеет рыночную капитализацию более 85 миллионов долларов.

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Цена токена, похоже, растет и падает в зависимости от успеха Трампа на выборах. Только за последние 24 часа актив вырос более чем на 52% после победы кандидата в президенты над оппонентом-республиканцем Никки Хейли на праймериз в Нью-Гэмпшире.

Эта победа означает, что Трамп сделал сильный старт для выдвижения своей кандидатуры от Республиканской партии на всеобщих выборах в ноябре.

«Они снова проголосуют за меня. Я не уверен, что их нужно слишком много. Я не уверен. Я считаю, что [президент США Джо] Байден — худший президент в истории этой страны. Но мы все вернемся. Они все возвращаются. И я думаю, что вы это видите».

На политическом собрании в понедельник вечером бывший президент заявил, что если он станет президентом, он никогда не допустит цифровой валюты центрального банка (CBDC). Он поблагодарил бывшего кандидата от Республиканской партии Вивека Рамасвами, который был единственным кандидатом, выступающим за криптовалюту, за то, что он подчеркнул опасность CBDC. Рамасвами выбыл из гонки, но оказал Трампу полную поддержку.

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Сообщается, что на прошлой неделе Трамп продал 1000 ETH, которые, как считалось, были выручкой от продажи его NFT. Недавно была представлена новая коллекция NFT «Mugshot Edition» с 200 уникальными коллекционными карточками. Владелец 100 карт получит право на получение надписи Bitcoin Ordinals. Предметы из коллекции NFT не могут быть перепроданы до декабря 2024 года. В отличие от мемкоина TRUMP, NFT не имеют никакой связи с политической кампанией Трампа.