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BulgarNews
Россия и Индия намерены возродить альтернативные судоходные линии
Ведутся переговоры о возрождении Восточного морского коридора, который должен увеличить экспорт российских углеводородов и других сырьевых товаров в Индию

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Сарбананда Соновал, министр портов, судоходства и водных путей Союза, и Аюш, правительство Индии, и Анатолий Бобраков, заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, на российско-индийском семинаре «Ввод в эксплуатацию Восточного морского коридора» в Ченнаи, 25 января.

Москва и Нью-Дели в среду провели подробные переговоры о возрождении Восточного морского коридора (ВМС), соединяющего Владивосток на Дальнем Востоке России и Ченнаи на восточном побережье Индии. Маршрут, действовавший в советское время, является объектом возобновления интереса со стороны бизнеса обеих стран на фоне беспрецедентного всплеска экспорта нефти, угля и удобрений из России в Индию, а также напряженности в Красном море, влияющей на существующие судоходные маршруты. Выступая на конференции в Ченнаи, министр портов, судоходства и водных путей Индии Сарбананда Соновал назвал Восточный морской коридор «переломным моментом», который позволит сэкономить до 16 дней в пути, значительно сократив расходы на фрахт. 

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В настоящее время большая часть торговли между Индией и Россией ведется по морскому пути Мумбаи – Санкт-Петербург, который проходит через Суэцкий канал и занимает 35-40 дней. Министр предположил, что EMC может стать альтернативой для перемещения товаров, учитывая ситуацию с безопасностью в Красном море, где торговые суда подвергаются нападениям на фоне эскалации на Ближнем Востоке вокруг войны в Газе. По словам заместителя министра по делам Дальнего Востока и развития Арктики Анатолия Бобракова, возглавившего российскую делегацию в Ченнаи, оживление маршрута обсуждалось двумя странами на высшем уровне, в том числе между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

На арктические и дальневосточные порты России приходится около 40% морских перевозок страны, и их грузооборот может удвоиться в следующем десятилетии, при этом уголь, нефть и СПГ станут ключевыми товарами. Все эти товары, наряду с удобрениями, могут эффективно транспортироваться через EMC, согласно технико-экономическому обоснованию, проведенному индийским правительством. В документе, с которым ознакомился RT, утверждается, что коксующийся уголь является наиболее привлекательным товаром для судоходства, который может быть значительно увеличен по маршруту Владивосток — Ченнаи.

Согласно исследованию, потенциальный объем грузоперевозок составит 20 млн метрических тонн в год в 2025 году и 65 млн тонн в год к 2042 году. Российские официальные лица отметили, что EMC может быть дополнительно связан с Северным морским путем (СМП), который проходит от Баренцева моря недалеко от границы России с Норвегией до Берингова пролива между Сибирью и Аляской, предоставляя Индии еще больше альтернативных маршрутов для транспортировки жизненно важных товаров, таких как нефть и СПГ.

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Российский государственный гигант «Росатом», эксплуатирующий СМП и отвечающий за строительство его инфраструктуры, включая ледокольный флот, и разработку маршрутов для судоходства судов, поддерживает стремительный рост грузопотока по СМП с 3,9 млн тонн в 2014 году до 36,2 млн тонн в 2023 году, включая транзитные грузы, что является «признаком востребованности» маршрута. Обозначив различные перспективы углубления российско-индийского двустороннего морского сотрудничества, министр портов Индии предположил, что российские ледоколы могут строиться на индийских верфях. Москва, со своей стороны, предложила обучить индийских моряков плаванию в ледяных арктических водах, поскольку южно-азиатская страна стремится увеличить свое присутствие в крайнем северном регионе.

#индия #российская федерация #морской транспорт #товарооборот
Источник: rt.com
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