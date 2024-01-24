Церемония награждения пятой исследовательской программы прошла под патронатом вице-президента ОАЭ

В Дубае, ОАЭ, состоялась пятая церемония присуждения грантов Исследовательской программы ОАЭ по искусственному увеличению осадков (UAEREP). Награды получили три исследовательские группы. Одним из лауреатов стала группа ученых из Института технологических инноваций ОАЭ с проектом лазерного дистанционного зондирования осадков. Об этом сообщает ANI, партнер TV BRICS.

реклама

Мансур бин Заид Аль Нахайян, вице-президент ОАЭ, подчеркнул важность программы UAEREP как международной инициативы, которая привлекает ученых и исследователей из разных областей для разработки инноваций в науке по искусственному увеличению осадков. Директор UAEREP Алия Аль Мазруи подчеркнула, что проблемы нехватки воды требуют коллективных усилий, и что программа UAEREP продолжает служить платформой для обмена научным опытом и инновациями в области стимулирования атмосферных осадков.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Победители были выбраны из восьми предложений, представленных 64 учеными из 35 институтов из десяти стран. Предложения были тщательно проверены комитетом, состоящим из мировых экспертов в области модификации погоды, гидрометеорологии, моделирования климата, дистанционного зондирования и искусственного интеллекта.