Илон Маск из Tesla заявил, что через два десятилетия на Земле может быть 1 миллиард человекоподобных роботов, «при условии, что основы цивилизации будут стабильными»

Миллиардер Илон Маск в социальных сетях выразил свое согласие с предсказанием своего коллеги-технологического лидера о том, что через два десятилетия на Земле будет около 1 миллиарда человекоподобных роботов. Маск обратился к X, бывшему Twitter, чтобы согласиться с прогнозом, сделанным Дэвидом Хольцем, основателем исследовательской лаборатории искусственного интеллекта (ИИ) Midjourney.

На прошлой неделе Хольц заявил, что «мы должны ожидать миллиард человекоподобных роботов на Земле в 2040-х годах и сто миллиардов (в основном инопланетных) роботов по всей Солнечной системе в 2060-х годах».

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Маск ответил: «Вероятно, что-то в этом роде, при условии, что основы цивилизации будут стабильными». Tesla, одна из компаний, основанных Маском, разработала прототип человекоподобного робота, который, по мнению миллиардера, внесет свой вклад в достижение человечеством этой высокой цели через два десятилетия.

ИЛОН МАСК ИЗ TESLA ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛ ПРОТОТИП ЧЕЛОВЕКОПОДОБНОГО РОБОТА «ОПТИМУСА» С ОЖИДАЕМЫМ ЦЕННИКОМ В 20 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ

Tesla Optimus, также известный как Tesla Bot, был впервые анонсирован на Дне искусственного интеллекта компании еще в августе 2021 года, когда Маск заявил, что компания планирует построить прототип к следующему году. В то время он сказал о роботе: «Я думаю, что со временем он может стать более значимым, чем автомобильный бизнес».

На мероприятии в октябре 2022 года Маск сказал, что надеется в конечном итоге сделать миллионы роботов Optimus, которые будут стоить около 20 000 долларов за единицу, хотя робот был ограничен в своих возможностях, и Маск сказал после того, как он вышел на сцену, что не будет просить его выполнять более сложные задачи, потому что он «не хочет, чтобы он упал на лицо».

«Предстоит еще много работы, чтобы доработать Optimus», — сказал тогда Маск. «Я думаю, что Optimus будет невероятным через 5 или 10 лет».

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По состоянию на 2022 год Маск заявил, что надеется вывести робота на рынок через три-пять лет, и что как только он будет готов, это будет «чрезвычайно способная» машина. Он сказал Reuters, что, хотя создание человекоподобных роботов не является «напрямую связано с ускорением устойчивой энергетики» как часть всеобъемлющей цели Tesla, «я думаю, что миссия несколько расширилась с появлением Optimus до — вы знаете, я не знаю: сделать будущее потрясающим».