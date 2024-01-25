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BulgarNews
Саудовская Аравия не признает Израиль без пути к Палестинскому государству
Последняя война между Израилем и ХАМАСом, которая длится уже 100 дней, на сегодняшний день является самым долгим, кровавым и разрушительным конфликтом между заклятыми врагами.

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Министр иностранных дел Саудовской Аравии заявил, что королевство не будет нормализовать отношения с Израилем или способствовать восстановлению Газы без надежного пути к палестинскому государству. Замечания принца Фейсала бин Фархана в интервью CNN, которое транслировалось в воскресенье вечером, были одними из самых прямых со стороны саудовских официальных лиц. Это ставит их в противоречие с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который отверг палестинскую государственность и описал планы бессрочного военного контроля над Газой. 

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Спор о будущем Газы, который продолжается в то время, когда война все еще бушует, и конца ей не видно, настраивает Соединенные Штаты и их арабских союзников против Израиля и представляет собой серьезное препятствие для любых планов послевоенного управления или восстановления в Газе. До нападения ХАМАСа 7 октября, которое спровоцировало войну, США пытались заключить историческое соглашение, в котором Саудовская Аравия нормализовала бы отношения с Израилем в обмен на гарантии безопасности США, помощь в создании гражданской ядерной программы в королевстве и прогресс в урегулировании израильско-палестинского конфликта. В сентябре Нетаньяху заявил, что Израиль находится «на пороге» такой сделки, которая, по его словам, изменит Ближний Восток.

В интервью программе «CNN Фарид Закария GPS» ведущий спросил: «Вы недвусмысленно говорите, что если не будет надежного и необратимого пути к палестинскому государству, то не будет и нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем?»

«Это единственный способ получить выгоду», — ответил принц Фейсал. — Так вот, да.

Ранее в интервью, когда его спросили, будет ли богатая нефтью Саудовская Аравия финансировать восстановление Газы, где воздушное и наземное наступление Израиля опустошило обширные участки обедневшей территории, принц Фейсал дал аналогичный ответ. 

«До тех пор, пока мы не сможем найти путь к решению, решению пути, который означает, что мы вернёмся сюда через год или два, мы можем говорить о чём угодно», — сказал он. «Но если мы просто возвращаемся к статус-кво до 7 октября, таким образом, чтобы подготовить нас к следующему раунду этого, как мы видели в прошлом, мы не заинтересованы в этом разговоре».

Палестинцы стремятся создать государство, которое включало бы в себя сектор Газа, оккупированный Израилем Западный берег реки Иордан и аннексированный Восточный Иерусалим, территории, захваченные Израилем в ходе войны на Ближнем Востоке в 1967 году. Израиль считает весь Иерусалим своей столицей, а Западный берег реки Иордан – историческим и библейским сердцем еврейского народа. Она построила десятки поселений на обеих территориях, в которых проживают сотни тысяч еврейских поселенцев. Последний из нескольких раундов мирных переговоров сорвался почти 15 лет назад.

БОЛЕЕ 25 000 УБИТЫХ В ГАЗЕ

Нынешняя война между Израилем и ХАМАСом, пятая и самая смертоносная, началась, когда палестинские боевики прорвали оборону Израиля и бесчинствовали в нескольких близлежащих населенных пунктах, убив около 1200 человек, в основном мирных жителей, взяв в заложники около 250 человек и разрушив чувство безопасности израильтян. Израильское наступление убило по меньшей мере 25 105 палестинцев в Газе и ранило более 60 000, по данным министерства здравоохранения на территории, контролируемой ХАМАСом.

Министерство не делает различий между гражданскими лицами и комбатантами, но говорит, что около двух третей убитых были женщинами и детьми. Израильские военные говорят, что они убили около 9000 боевиков, не предоставляя доказательств, и обвиняют в большом количестве жертв среди гражданского населения ХАМАС, потому что он размещает боевиков, туннели и другую инфраструктуру боевиков в густонаселенных жилых районах.

Около 85% населения Газы, составляющего 2,3 миллиона человек, покинули свои дома в поисках убежища на юге, поскольку Израиль продолжает наносить удары по всем частям осажденного анклава. Представители ООН говорят, что каждый четвертый человек в Газе голодает, поскольку продолжающиеся боевые действия и израильские ограничения препятствуют доставке гуманитарной помощи. Война также усилила напряженность во всем регионе: поддерживаемые Ираном группировки в Ливане, Сирии, Ираке и Йемене нападают на израильские и американские цели, поскольку риск более широкого конфликта растет.

НЕТАНЬЯХУ ПОД РАСТУЩИМ ДАВЛЕНИЕМ СО ВСЕХ СТОРОН

Нетаньяху пообещал продолжать наступление до «полной победы» над ХАМАСом и вернуть всех оставшихся заложников после того, как более 100 заложников были освобождены в соответствии с соглашением о прекращении огня в ноябре в обмен на десятки палестинцев, заключенных в тюрьму Израилем. Но израильтяне все больше расходятся во мнениях по вопросу о том, возможно ли это. Считается, что ХАМАС удерживает заложников в туннелях глубоко под землей и использует их в качестве щита для своих высших лидеров. 

Израиль успешно освободил только одного заложника, в то время как ХАМАС заявляет, что несколько человек были убиты в результате израильских авиаударов или во время неудачных спасательных операций. Семьи заложников, а также другие протестующие разбили палаточный лагерь возле резиденции Нетаньяху в Иерусалиме и пообещали оставаться там до тех пор, пока не будет достигнута договоренность с ХАМАСом о возвращении остальных заложников домой. Другие протестующие призывали к проведению новых выборов. 

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ХАМАС заявил, что освободит больше пленных только в обмен на прекращение войны и освобождение тысяч палестинских заключенных. Нетаньяху исключил возможность такого соглашения и заявил, что военное давление является ключом к освобождению большего количества заложников. Премьер-министр, чья популярность резко упала после 7 октября, сталкивается с давлением со стороны США — главного союзника Израиля — с требованием перейти к более точным военным операциям, сделать больше для содействия гуманитарной помощи и принять послевоенные планы с широкой поддержкой по всему региону. Но правящая коалиция Нетаньяху обязана крайне правым партиям, которые хотят активизировать наступление, поощрять «добровольную» эмиграцию сотен тысяч палестинцев из Газы и восстанавливать там еврейские поселения.

#израиль #хамас #палестина #саудовская аравия
Источник: apnews.com
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