Помимо прямого перевода криптовалют, трейдеры имеют разнообразные способы оплаты, включая наличные или банковские переводы для криптовалют.

Вкратце:

Китайские трейдеры творчески обходят запрет на криптовалюты в стране, используя социальные сети и диверсифицируя способы оплаты.

Крипто-энтузиасты также встречаются в общественных местах, таких как кафе или прачечные, чтобы завершить свою деятельность по торговле криптовалютой.

Недавний отчет показывает устойчивость криптовалютной деятельности в Китае, ставя страну на третье место в Азии по крипто-валютным транзакциям.

Несмотря на запрет криптовалют в Китае, трейдеры в стране изобретательно разработали альтернативные методы участия в крипто-валютном рынке. Торговля криптовалютами сохранилась в авторитарной среде, такой как Китай, что сигнализирует о потенциальных проблемах для других юрисдикций, стремящихся занять более жесткую регулятивную позицию.

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Китайские трейдеры используют социальные сети, такие как WeChat и Telegram, для связи с потенциальными торговыми партнерами. Это позволяет проводить одноранговые транзакции, не полагаясь на традиционные крипто-биржи. Встречи часто проходят в общественных местах, таких как кафе или прачечные, где трейдеры обмениваются адресами кошельков и накопителями, содержащими криптовалюты.

Помимо прямого перевода криптовалют, трейдеры имеют разнообразные способы оплаты, включая наличные или банковские переводы для криптовалют. Определенные города, такие как Чэнду и Юньнань, стали популярными среди этих торговцев, поскольку работа в этих местах помогает избежать контроля и принуждения со стороны центрального правительства, которое занято другими приоритетами.

«Китай, похоже, потерпел неудачу в своих попытках запретить торговлю криптовалютами, что, возможно, поставило под угрозу строгий контроль за движением капитала», — сказал Нирадж Агравал из Coin Center.

Кроме того, некоторые трейдеры также прибегают к использованию VPN для доступа к зарубежным крипто-биржам. Хотя несколько бирж утверждают, что закрыли счета, принадлежащие китайским резидентам, трейдеры настойчиво находят инновационные способы получения доступа. В отчете за прошлый год подчеркивалось, что некоторые трейдеры открывали крипто-валютные счета с поддельными документами, в том числе с поддельным гражданством.

Предоставляя ложные данные о месте жительства и банковских реквизитах, эти трейдеры стремятся обойти протоколы «Знай своего клиента» (KYC) и зарегистрировать счета в нарушение нормативных мер. Этот нетрадиционный подход к торговле криптовалютой резко контрастирует со строгой нормативно-правовой средой в стране. Китай впервые запретил криптовалюту в 2013 году и распространил запрет на майнинг криптовалют в 2021 году. Крипто-транзакции в Китае

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Несмотря на эти меры, крипто-валютная деятельность в Китае продолжает процветать. В отчете Chainalysis Китай занял третье место в Азии с самой высокой крипто-активностью. В отчете также указывается, что в период с 2022 по 2023 год Китай получил значительные крипто-валютные транзакции на сумму 86,4 миллиарда долларов. Таким образом, подчеркиваются проблемы эффективного контроля за сектором перед лицом решительных трейдеров.