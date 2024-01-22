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BulgarNews
Россия может контролировать 30% мирового экспорта пшеницы – глава МИД Франции
Стефан Сежурн ожидает, что Франция столкнётся с инфляцией и продовольственным кризисом в случае поражения Украины.

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Россия может взять под контроль почти треть мирового экспорта пшеницы в случае победы в военном конфликте с Украиной, предсказал новый министр иностранных дел Франции в субботу в интервью Le Parisien. При таком сценарии Франция столкнется с серьезным продовольственным кризисом и растущей инфляцией, считает Стефан Сежурн, выступавший за увеличение финансовой помощи Киеву.

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«Если Украина проиграет, 30% мирового экспорта попадет под контроль России, что поставит французскую пшеницу под угрозу на международных рынках», — сказал он, добавив, что финансовая помощь очень важна для президента Украины Владимира Зеленского, поскольку ему «нужно показать своему народу, что его по-прежнему поддерживают».

После того, как черноморская зерновая сделка, заключенная при посредничестве ООН, сорвалась, украинским производителям пришлось экспортировать зерно через территории соседних государств. Еще в 2022 году ЕС приостановил действие тарифов на украинский экспорт в попытке финансово поддержать Киев. В результате большой приток дешевого зерна из Украины лишил аграриев ЕС возможности конкурировать с низкими ценами на импортные товары. Эти меры вызвали несколько крупных протестов европейских сельхозпроизводителей из-за притока в ЕС дешевой украинской продукции.

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В 2023 году польские фермеры несколько раз блокировали пограничные переходы с Украиной из-за этого вопроса. Кризис вынудил Брюссель ввести запрет на импорт украинского зерна в мае 2023 года, который он в одностороннем порядке отменил в сентябре. Польша, Венгрия, Словакия и Румыния немедленно восстановили ограничения на национальном уровне, что побудило Украину подать приостановленную жалобу во Всемирную торговую организацию. Болгария, которая отказалась присоединиться к четырем странам и восстановить ограничения, была охвачена протестами фермеров в сентябре 2023 года.

#россия #украина #франция #экспорт #пшеница
Источник: rt.com
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