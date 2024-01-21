Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху открыто опроверг настойчивые утверждения своего американского коллеги, что Западный Иерусалим предоставит палестинцам государство.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказывается идти на компромисс с Вашингтоном по потенциальному решению вопроса о двух государствах для послевоенной Газы, несмотря на то, что президент США Джо Байден настаивал на том, что пара была в согласии после телефонного разговора впервые за месяц, согласно сообщению Нетаньяху сделано на X (ранее Twitter) в субботу.

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«Я не пойду на компромисс в отношении полного израильского контроля безопасности над всей территорией к западу от Иордании – и это противоречит палестинскому государству», – написал Нетаньяху на платформе, подтвердив свою часто высказываемую позицию по этому вопросу.

После разговора со своим израильским коллегой в пятницу Байден заявил, что решение о создании двух государств не является невозможным при нынешнем правительстве Западного Иерусалима, настаивая на том, что существует множество типов решений, которые могут соответствовать всем требованиям.

Однако Нетаньяху неоднократно и подробно выступал против любой формы независимого палестинского правительства и ранее на этой неделе напомнил аудитории, что он работал в течение «30 лет», чтобы предотвратить развитие палестинского государства.

«В будущем государство Израиль должно контролировать всю территорию от реки до моря. Вот что происходит, когда у вас есть суверенитет», — заявил премьер-министр журналистам во время телевизионной пресс-конференции, имея в виду реку Иордан и Красное море — границы, которые многие палестинцы считают границами своего законного государства.

Премьер-министр, похоже, даже выставил напоказ свое несогласие с союзниками Израиля в Вашингтоне, отметив, что он «рассказал эту правду нашим друзьям, американцам», прекратив то, что он назвал «попыткой навязать нам реальность, которая поставит нас под угрозу».

«Премьер-министр Израиля должен уметь сказать «нет», даже лучшим друзьям», — продолжил он.

США продолжают защищать Израиль перед лицом растущих обвинений международного сообщества в том, что Западный Иерусалим совершает военные преступления в секторе Газа, где с 7 октября жертвами конфликта стали 25000 палестинцев, большинство из которых — женщины и дети. Однако некоторые высокопоставленные американские чиновники стали более громко заявлять о своем стремлении к решению проблемы двух государств, которое ООН и другие страны уже давно провозглашают единственным потенциально мирным исходом для региона, даже несмотря на израильскую оппозицию.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду настаивал на том, что некоторая форма палестинского самоуправления необходима Израилю для «получения подлинной безопасности». Ранее в этом месяце он заявил, что арабские лидеры стремятся помочь в восстановлении Газы «через региональный подход, который включает путь к созданию палестинского государства». Вашингтон призвал Палестинскую администрацию, которая управляет оккупированным Западным берегом, взять на себя контроль над сектором Газа после поражения Хамаса, хотя Нетаньяху неоднократно обещал продолжить войну, которую он объявил после вторжения Хамаса 7 октября, и в 2025 году.