Блок расширяет меры по борьбе с отмыванием денег, включая криптовалюту, предметы роскоши и футбол.

Европейский Союз составил предварительное соглашение, которое включает в себя ограничение в размере 10 000 евро на наличные платежи для решения проблем, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма. Соглашение, достигнутое в ходе переговоров между государствами-членами и Европейским парламентом на этой неделе, направлено на защиту граждан и финансовой системы ЕС от незаконной финансовой деятельности. Тем не менее, предлагаемый законопроект вызывает опасения по поводу неприкосновенности частной жизни и государственного контроля над тем, как люди тратят свои деньги, а также потенциального злоупотребления новыми полномочиями.

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Новые правила будут налагать лимит наличных платежей на организации, занимающиеся финансовыми услугами, банковским делом, агентствами недвижимости, фирмами по управлению активами, казино и торговыми предприятиями. Кроме того, эти организации будут обязаны проверять личность физических лиц, осуществляющих наличные платежи в диапазоне от 3000 до 10 000 евро. В то время как страны-члены имеют возможность устанавливать более низкие лимиты для наличных платежей, временное соглашение вводит повышенное внимание к мониторингу состоятельных физических лиц, за что выступают члены Европейского парламента (MEP).

Еще одна поздняя ночь, еще одна сделка! @Europarl_EN и @EUCouncil согласовали новый Регламент по борьбе с отмыванием денег. Это означает сильные, последовательные правила по всему ЕС в борьбе с грязными деньгами, которые изменят правила игры. Поздравляем @EU2024BE@DamienCAREME@EeroHeinaluomapic.twitter.com/xnFL9znOcP— Мейрид МакГиннесс (@McGuinnessEU) 18 января 2024 г.

Расширяя сферу надзора, временное соглашение теперь охватывает значительный сегмент крипто-валютного сектора. Поставщики крипто-услуг должны будут аутентифицировать личность клиентов для транзакций, равных или превышающих 1000 евро. Начиная с 2029 года, нормативно-правовая база будет расширена на профессиональные футбольные клубы и агентов, которые будут отнесены к категории обязанных субъектов. Эта классификация обязывает эти организации аутентифицировать личность клиентов, отслеживать транзакции и оперативно сообщать о любых подозрительных денежных переводах в службы финансовой разведки своих стран.

Соглашение дает странам-участницам право исключать футбольные клубы и агентов из своих национальных списков, если они не представляют риска. Национальные службы финансовой разведки и другие компетентные органы получат доступ к информации о собственниках, банковских счетах, земельных и имущественных кадастрах. Эти органы также будут контролировать передачу прав собственности на определенные предметы роскоши, установив пороговые значения в размере 250 000 евро для автомобилей и 7,5 миллионов евро для яхт и самолетов.

Предстоящее вступление в силу нового законодательства вызвало бурную общественную дискуссию, в ходе которой были представлены различные точки зрения. Повышенные опасения по поводу потенциальной тоталитарной слежки, особенно с исключениями для высокопоставленных лиц, вызывают тревожные параллели с романом Оруэлла «1984» и усиливают страх перед антиутопической реальностью. Был брошен скептицизм по поводу эффективности этих правил, что вызвало вопросы об их способности по-настоящему бороться с отмыванием денег и способствовало призывам к более инклюзивной стратегии, направленной на растущий сектор криптовалют.

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С другой стороны, некоторые интерпретируют ограничение наличных платежей в ЕС как позитивный шаг к удовлетворению потребностей современной экономики. Они признают меняющийся финансовый ландшафт и оцифровку денежных потоков, в том числе растущее влияние цифровых валют центральных банков. Однако есть и те, кто осуждает эти меры как чрезмерный государственный контроль. Продолжающийся дискурс отражает поляризованную точку зрения на действия ЕС, заключая в себе озабоченность по поводу потенциальных злоупотреблений властью и необходимости адаптации способов оплаты к современным потребностям. Эти дебаты подчеркивают сложную динамику между финансовым регулированием, надзором и индивидуальными свободами в цифровую эпоху.