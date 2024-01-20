Новые 200 карт станут единственной коллекцией Трампа в сети Bitcoin.

Вкратце:

Дональд Трамп предлагает новую ограниченную коллекцию Mugshot NFT, которая скоро будет включена в список Ordinals на биткоине.

Коллекция Bitcoin Ordinals последовала за объявлением Трампа об NFT после того, как его обвинили в манипулировании выборами 2020 года.

Несмотря на его прежнюю критику криптовалют, кампания Трампа на выборах 2024 года является хорошим предзнаменованием для криптовалют.

Новые NFT Дональда Трампа появятся в Bitcoin Ordinals. Пользователи, купившие 100 цифровых коллекционных карточек Трампа с помощью wrapped-ETH (wETH) на CollectTrumpCards.com, получат сопроводительную надпись Ordinals. Каждая цифровая коллекционная карточка Trump "Mugshot Edition" уникальна. Коллекция из 200 карт станет единственной коллекцией Трампа в сети Bitcoin.

реклама

Новая коллекция NFT Трампа последовала за обвинительным заключением

Коллекционеры смогут забрать свои ординалы позже. Покупатель должен иметь действующий кошелек для самостоятельного хранения, чтобы получить коллекционную карту. Сама коллекционная карточка NFT выпущена на Polygon, согласно декабрьскому анонсу. Согласно CollectTrumpCards.com, покупатели должны иметь достаточно wETH для оплаты своих торговых карт. Wrapped-ETH — это версия Ethereum, которую трейдеры могут использовать на блокчейне, совместимом с ERC-20. Согласно условиям, покупатели могут торговать картами только на маркетплейсах, начиная с декабря 2024 года.

Запуск коллекции Bitcoin Ordinals состоялся через несколько месяцев после того, как Дональду Трампу было предъявлено обвинение в манипулировании выборами в США в 2020 году. В декабре он заявил, что любой, кто купит 47 карточек, получит физический кусочек костюма, который носил Трамп, когда был сделан его снимок, и насладится ужином в его доме во Флориде. Продажи существующих коллекций выросли за последние 24 часа

NFT INT LLC продает NFT Mugshot. По данным компании, выручка от продажи NFT не идет ни на какую политическую кампанию. Апрельский судебный иск показал, что Трамп лицензировал свое изображение для предыдущей коллекции компании NFT INT LLC.

Кампания Трампа включает крипто-инвестора

Трамп загреб миллионы долларов от предыдущих сборов, несмотря на его предыдущую критику криптовалют как «опасных». Тем не менее, его оппозиция цифровым валютам центральных банков (CBDC) согласуется с идеологией борьбы со слежкой, поддерживаемой кандидатами в президенты, дружественными к криптовалютам, включая Роберта Ф. Кеннеди.

«Такая валюта дала бы федеральному правительству – нашему федеральному правительству – абсолютный контроль над вашими деньгами. Они могут забрать ваши деньги, и вы даже не узнаете, что они пропали».

В результате многие рассматривают его кампанию по выдвижению кандидатом от Республиканской партии в преддверии выборов в США в ноябре 2024 года как чистый позитив для криптовалют. В его переходном исполнительном комитете работает Питер Тиль, венчурный капиталист по биткоину, который работает над определением кандидатов в кабинет министров, которые могут взаимодействовать с технологической индустрией. Тем не менее, исполнительный директор Центра СМИ и демократии Лиза Грейвс заявила, что если Трамп победит, это «не значит», что Тиль не будет проводить политику в пользу своих собственных финансовых интересов.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

«Потенциал вознаграждения за изменение политики в интересах Тиля огромен».