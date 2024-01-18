В 2023 году на агробизнес пришлось 49% от общего объема экспорта Бразилии

Бразильский агропромышленный экспорт достигнет $166,55 млрд (818 млрд реалов) в 2023 году, превысив показатели 2022 года на 4,8%. Об этом накануне сообщил Секретариат торговли и международных отношений Министерства сельского хозяйства и животноводства. По данным секретариата, в 2023 году на агробизнес пришлось 49% от общего объема экспорта Бразилии.

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В прошлом году Бразилия открыла 78 новых рынков и напрямую экспортировала 193,02 млн тонн зерна, что на 24,3% больше, чем в 2022 году. Помимо увеличения экспорта зерна почти на 40 млн тонн, отгрузки другой продукции составили более $1 миллиарда (4,91 млрд реалов). Наибольший вклад в продажи агробизнеса внесли следующие экспортные сектора: соевый комплекс (около 32 млрд. реалов), сахарно-спиртовой комплекс (около 22,7 млрд. реалов), зерно и мука (около 5,8 млрд. реалов) и соки (около 2,208 млрд. реалов).

В стоимостном выражении в первую пятерку экспортных отраслей вошли: соевый комплекс (40,4% от общего объема экспорта), мясо (14,1%), сахаро-спиртовой комплекс (10,4%), зерно и мука (9,3%) и лесная продукция (8,6%). В совокупности на эти отрасли приходится 82,9% продаж сектора в 2023 году. С другой стороны, бразильский агробизнес импортировал $16,61 млрд (81,82 млрд реалов).

Данные за декабрь

Экспорт бразильского агробизнеса в декабре 2023 года составил $13,51 млрд (66,37 млрд реалов), увеличившись на 20,9% по сравнению с тем же месяцем 2022 года. Согласно отчету, основное влияние оказал объем отгрузок, увеличившись на 28,9%. Соевые бобы, тростниковый сахар, соевый шрот и говядина были продуктами, которые внесли наибольший вклад в рост экспорта в этом месяце, по словам Тоды Палавры, партнера телеканала TV BRICS.

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Экспорт сои достиг 3,83 млн тонн, что является рекордом для декабря 2023 года. Отгрузки данной продукции в Китай в декабре 2022 года выросли на 118,8% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Экспорт сахара также был рекордным в декабре, достигнув 3,85 млн тонн, что на 74,9% больше, чем в декабре 2022 года. Как и соевые бобы, основным рынком импорта бразильского тростникового сахара остается Китай: $330,65 млн (1,62 млрд реалов), что на 108,6% больше, чем в декабре 2022 года.