Подготовка к главному культурному событию уже началась

Подготовка к карнавалу уже началась по всей стране. Популярный фестиваль двигает рынок труда во всех штатах. По данным Национальной конфедерации торговли товарами, услугами и туризмом, полученным эксклюзивно журналистикой TV Cultura, праздничные мероприятия создадут более 70 000 временных рабочих мест. Только в городе Сан-Паулу ожидается более тысячи рабочих мест. В магазине костюмов в центре города Сан-Паулу будет 30 вакансий.

«Это будет 20% [временных вакансий] от общего числа наших сотрудников. Это очень важно, потому что во время карнавального сезона люди сходят с ума, особенно в последние 15 дней. У нас должны быть люди, которые будут обслуживать всех. Вот почему мы увеличили штат сотрудников», — объясняет Пьер Сфейр, владелец магазина в Сан-Паулу.

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По словам Фелипе Тавареса, главного экономиста Национальной конфедерации торговли товарами, услугами и туризмом, временные вакансии являются отличными возможностями и во многих случаях становятся постоянными рабочими местами.

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«Когда у нас появляется временная вакансия, это всегда открывает возможность для того, чтобы эти временные рабочие места стали эффективными с учетом производительности, а также с учетом изменения уровня самого работодателя. Поэтому мы надеемся, что с этими 70 000 рабочих мест, по крайней мере, 5-6% будут постоянной рабочей силой. Таким образом, 70 000 временных рабочих приезжают, но у нас может быть четыре-пять тысяч только из-за даты карнавала», — говорит Таварес.